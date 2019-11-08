HDP'li İpekyolu Belediyesi'ne kayyum
|08 Kasım 2019 09:35
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Terör örgütü PKK ile bağlantısı nedeniyle görevden alınan belediye başkanlarının arasına, bir yenisi daha ekledi.
Van'ın İpekyolu Belediye Başkanı HDP'li Azim Yacan, gözaltına alındı. HDP'li başkanın yerine kayyum ataması yapıldı.
3 büyükşehir belediyesinin ardından kayyum atanan belediyelerin sayısı 11'e çıktı.
Van Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada,
"PKK/KCK silahlı terör örgütünün ve işbirlikçilerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yapılan çalışmalarım devam ettiği"belirtildi.
"PKK/KCKC TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMA"
Açıklamanın devamında ise,
"PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olma ve terör örgütünün propagandasını yapma suçundan 2 şüpheliye yönelik; 08 Kasım 2019 günü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce; gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda İpekyolu Belediye Başkanı Azim Yacan ile meclis üyesi Şahzede Kurt, isimli
şüpheliler yakalanarak gözaltına alın. Gözaltına alınan şüphelilerin üst ve ikamet aramasında; çok sayıda dijital materyal ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi."denildi
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