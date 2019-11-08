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Güne başlarken döviz fiyatları

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları
 08 Kasım 2019 09:41
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Güne başlarken döviz fiyatları

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL ALIŞ SATIŞ
ABD Doları 5,7570 5,7580
Avro 6,3630 6,3640
Sterlin 7,3550 7,3920
ANKARA
ABD Doları 5,7250 5,7850
Avro 6,3200 6,3900
Sterlin 7,2800 7,4310
Anadolu Ajansı
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