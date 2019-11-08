Tahliye edilen FETÖ'cü general tutuklanmak üzere yeniden yakalandı
|08 Kasım 2019 09:50
|Yazdır
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü davasında hakkında yakalama kararı çıkarılan eski pilot tümgeneral Suat Murat Semiz, Trabzon'da gözaltına alındı.
Trabzon Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'nün darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 kişinin yargılandığı davada, aralarında generallerin de olduğu tahliye edilen 5 sanık hakkında yeniden tutuklama kararı çıkması üzerine yürütülen soruşturma kapsamında operasyon gerçekleştirdi.
Ekipler, hakkında, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan yakalama kararı bulunan eski Eskişehir Muharip Hava Kuvveti Komutanlığı Kurmay Başkanı tümgeneral Suat Murat Semiz'i, Of ilçesinde saklandığı evde yakaladı.
Gözaltına alınan Semiz'in emniyetteki işlemleri sürüyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Irak'ın kuzeyinde 4 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi
08 Kasım 2019 10:05
|İstanbul'da PKK/KCK operasyonu: Çok sayıda gözaltı var
08 Kasım 2019 05:03
|Hakkari'de operasyon: Silah, patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi
07 Kasım 2019 22:37
|FETÖ'den gözaltına alınan 11 şüpheliden 3'ü tutuklandı
07 Kasım 2019 20:43
|PKK'ya üst düzey darbe... Kırmızı listedeki 2 terörist öldürüldü
07 Kasım 2019 20:35
|Akıncı Üssü davası: Sanıklar savunma yaptı
07 Kasım 2019 20:26
|Etkisiz hale getirilen teröristler sivil katili çıktı
07 Kasım 2019 20:22
|Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
07 Kasım 2019 18:57
|Kocaeli merkezli 7 ildeki FETÖ operasyonunda 1 tutuklama
07 Kasım 2019 18:07
|'Ekimde 133 terörist etkisiz hale getirildi'
07 Kasım 2019 17:28