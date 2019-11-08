Türk Rus askerleri üçüncü ortak kara devriyesine başladı
Soçi mutabakatı kapsamında Türk ve Rus askerleri, Suriye'de Fırat'ın doğusunda üçüncü ortak kara devriyesine başladı.
|08 Kasım 2019 09:59
|Yazdır
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Ahmet Hakan: Ali Babacan, sadece 'mıy mıy' yapıyor
08 Kasım 2019 10:52
|İmamoğlu'ndan Özkan'ın kitabı hakkında 'şerh koyuyorum' açıklaması
08 Kasım 2019 10:20
|HDP'li İpekyolu Belediyesi'ne kayyum
08 Kasım 2019 09:35
|'İlaç ihracatımız yüzde 32 artışla 1 milyar 170 milyon dolara çıktı'
08 Kasım 2019 09:22
|'31 Martı iptal ettirenler ahmaktır' sözüne YSK'dan suç duyurusu
08 Kasım 2019 08:32
|HDP'li İpekyolu Belediye Başkanı gözaltına alındı
08 Kasım 2019 08:05
|Adana'da DEAŞ ve El Kaide'ye yönelik operasyonda 10 şüpheliye gözaltı
08 Kasım 2019 07:50
|ABD'li General: 'Soykırım' yok
08 Kasım 2019 07:30
|Yabancı kuruluşlardan Türkiye için olumlu mesaj
08 Kasım 2019 07:26
|AK Parti tabanından Arınç tepkisi: Gereği yapılsın!
08 Kasım 2019 07:06