Irak'ın kuzeyinde 4 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen PKK mensubu 4 terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
|08 Kasım 2019 10:05
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Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen PKK mensubu 4 terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine hava harekatı düzenlendi.
Harekatta, bölücü terör örgütü mensubu PKK'lı 4 terörist etkisiz hale getirildi.
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