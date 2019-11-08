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İçişleri: 2625 personelin katılımıyla Kıran-5 operasyonu başlatıldı

İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır, Bingöl ve Muş kırsalında 2625 personel, 179 timin katılımıyla Kıran-5 Operasyonu'nun başlatıldığını bildirdi
 08 Kasım 2019 10:18
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İçişleri: 2625 personelin katılımıyla Kıran-5 operasyonu başlatıldı

İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır, Bingöl ve Muş kırsalında 2625 personel, 179 timin katılımıyla Kıran-5 Operasyonu'nun başlatıldığını bildirdi.
Anadolu Ajansı
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