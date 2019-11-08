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Sahte diploma hazırladığı iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı

Zanlılardan birinin babasını ihbarı sonucu düzenlenen operasyonda, ehliyet almak isteyen Suriyelilere yönelik hazırlanan çok sayıda sahte lise diploması ele geçirildi
 08 Kasım 2019 10:20
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Sahte diploma hazırladığı iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı

Adana'da ehliyet almak isteyen Suriyelilere yönelik sahte lise diploması hazırladığı iddia edilen 5 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Merkez Seyhan ilçesinde yaşayan Suriyeli Muhammed H. (54), İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Mali Suçlar Büro Amirliğine giderek oğlu Bessem H'nin, bazı kişilerle sahte diploma hazırladığı ihbarından bulundu.

Bunun üzerine araştırma başlatan polis, şüpheli Bessem H. ve yeminli tercüman Züheyir H'yi takibe aldı.

Ehliyet almak isteyenlere 300 lira karşılığında Suriye'deki bazı okullara ait sahte lise diploması hazırlandığı belirleyen polis, Bessem H. ve Züheyir H. ile sürücü kursu sahibi Ayhun S, sahte diploma alan Bilal K. ile Muhammet L'yi gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda çok sayıda sahte diploma ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliye sevk edilen zanlılardan Ayhun S. savcılıktaki sorgusunun ardından salıverildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan Züheyir H. ile Bessem H. tutuklandı, diğer iki şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Anadolu Ajansı
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