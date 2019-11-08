İmamoğlu'ndan Özkan'ın kitabı hakkında 'şerh koyuyorum' açıklaması

Kaftancıoğlu, İmamoğlu'nun kampanya direktörü Necati Özkan'ın yazdığı "Kahramanın Yolculuğu: Yeni Nesil Siyasetin Zaferi" kitaba sosyal medya hesabından şu tepkiyi gösterdi:

Kahramanın hikayesini yazıyorum diyerek kahramandan daha çok kendilerini kahramanlaştırmaya çalışan profesyoneller bilsinler ki; yalan, yanlış ve eksik verilerle Genel merkez iradesinin, CHP örgütlerinin ve İstanbul ittifakının emeğine hiç kimse saygısızlık edemeyecektir!

Özkan ile yıllardır beraber çalıştığını vurgulayan İmamoğlu, şunları söyledi:

Kendisiyle organik bir tanışmamız var. Necati Bey'in profesyonel bir meslek yaşamı var. Benim de kendim olmak gibi bir huyum var. Onun da katkılarıyla önümüzdeki taşları temizlediği bize yol arkadaşlığı yaptığı bir süreç yaşıyoruz altı yıldır. 6 yıla sığdırdığımız en büyük başarı İstanbul seçimi. Kendi gözüyle bu sürecin nasıl bir süreç olduğunu kampanya dilinin neyi etkilediğini Necati Bey'in bu bakışı çok değerli bir bölüm. Herkesin bir bakışı olacaktır. Ama kitabın şu noktasına bir şerh koyuyorum o da şu; Her ne kadar kendisi beni kahraman diye tanımlasa da ben kendimi kahraman diye tanımlamıyorum. Çünkü insan kendine kahraman dememeli, kahraman olmak büyük sorumluluk ister, zaman ister olgunluk ister. Ben sadece bir başlangıca imza atmış. Daha büyük bir imza atmak isteyen hizmet etmek isteyen bir belediye başkanıyım.