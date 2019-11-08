İstanbul'u zehirleyen ıspanaklar, Beypazarın'dan çıktı!
|08 Kasım 2019 10:30
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Onlarca kişinin zehirlendiği ıspanak krizindeki son sorumlulunun şeytanelması (domuzpıtrağı) adı verilen yabani ot olduğu ortaya çıktı. İçeriğinde atropin ve scopalamin maddelerinin bulunduğu belirlenen şeytanelmasının ise ıspanağın içine Ankara'nın Beypazarı ilçesinde karıştığı belirtildi.
Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan ile Beypazarı Ziraat Odası Başkanı Mustafa Ateş, o tarlada gazetecilerle bir araya geldi. Konunun muhatapları olay yerinden şu açıklamaları yaptı:
'EĞİTİM VERECEĞİZ'
Hürriyet'e konuşan Beypazarı Ziraat Odası Başkanı Mustafa Ateş: İşçiler ıspanağı hızla toplarken zehirli otu karıştırmış. Burası 6 dönümlük bir alanın içerisinde 100 metrekarelik bir alan. Otun olduğu bölge sınırda. Arazide suyun olduğu tam sınıra denk gelmiş. Diğer yerlerde hiçbir sıkıntı yok. Ürün satılmadığı için ıspanak kesimi durduruldu. 'Zehirli ıspanak' kavramının kullanmasını üzüntüyle karşılıyoruz. Bu zehirli bir ot, ıspanak değil. Ispanağa karışmış. Bu otun böyle zehirli olduğunu biz de bilmiyorduk. İşçilere ve çiftçilere otlarla ilgili ıspanakla ilgili eğitim vereceğiz. Bundan sonra herkes daha dikkatli olacak. Bu süreç çiftçiye büyük zarar verdi. Tahlillerde çıktı, hiçbir ilaç veya başka bir madde yok. Arazinin sahibi bilse zaten toplamaz."
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