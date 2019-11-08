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İnşaatta iki aydır hareketlilik yaşanıyor

Türkiye Hazır Beton Birliği'nin "Hazır Beton Endeksi 2019 Ekim Ayı Raporu"na göre, inşaatta, son 2 yıldır ilk kez üst üste iki ay hareketlilik yaşandı- Bütün endekslerde 2018 Ekim'e göre artış yaşanırken, Güven Endeksi'nin en düşük endeks olması, kalıcı iyileşmenin halen gerçekleşmediğine işaret etti
 08 Kasım 2019 10:35
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İnşaatta iki aydır hareketlilik yaşanıyor

Türkiye Hazır Beton Birliği'nin (THBB) raporuna göre, inşaat sektöründe, son 2 yıldır ilk kez üst üste iki ay hareketlilik yaşandı.

THBB'nin "Hazır Beton Endeksi 2019 Ekim Ayı Raporu" yayınlandı. Buna göre, inşaat sektöründe eylülde başlayan hareketlilik ekim ayında da devam etti ve geçen yılın aynı dönemine göre sektörde önemli bir canlanma yaşandı.

Sektörde son 2 yıllık inşaat faaliyetlerinde ilk kez iki ay üst üste devam eden bir hareketlilik görüldü.

Ancak, sektör oyuncularının inşaat sektörüne yönelik güveni yükselmekle beraber eşik değerin altında kalmaya devam etti. Beklenti Endeksi'nin eşiğin altında kalması ve aşağı yönlü hareketi, yılın son iki ayında inşaat sektörünün ne yönde hareket edeceğine ilişkin soru işareti doğurdu.

Bütün endekslerde 2018 Ekim'e göre artış yaşanırken, Güven Endeksi'nin en düşük endeks olması, kalıcı iyileşmenin halen gerçekleşmediğine işaret etti.

- "Sektör, düşük faiz ve yabancı yatırımcıdan faydalanıyor"

Açıklamada, raporun sonuçlarına ilişkin değerlendirmeleri yer alan Avrupa Hazır Beton Birliği (ERMCO) ve THBB Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Işık, sektör oyuncularının inşaata yönelik güveninin yükseldiğini belirterek, "Ancak bununla birlikte eşik değerin altında kalmaya devam etmektedir. Son iki yıllık inşaat faaliyetlerini incelediğimizde ilk kez iki ay üst üste devam eden bir hareketlilik yaşandığını görüyoruz." ifadelerini kullandı.

İnşaat sektöründeki hızlanma ve yavaşlamanın genel ekonomiye göre daha önce gerçekleştiğini aktaran Işık, sektörün, yurt içinde faizlerin düşük olduğu dönemlerden ve yabancı yatırımcıların Türkiye'ye olan ilgisinin yüksek seyrettiği dönemlerden oldukça verimli bir şekilde faydalandığını vurguladı.

Işık, risk iştahının ve ekonomik güvenin zayıfladığı zamanlarda ise sektörün kırılganlaştığını kaydederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Daha tam olarak etkileri yansımamış olmakla beraber son gerçekleşen faiz indirimleri neticesinde eylülde konut satışlarında yüzde 15'lik artış meydana gelmiştir. Küresel ticarete ilişkin iyimserliğin artması, Türkiye'nin jeopolitik riskinin azalması, TCMB'nin faiz indirimleri, kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye'ye ilişkin beklentilerinin iyileşmesi, Türk lirasının değerini korumaya devam etmesi inşaat sektörü oyuncularının beklentilerini bir nebze karşılayacaktır."
Anadolu Ajansı
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