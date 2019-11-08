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Müjdeli haberi görevde alan Mehmetçik, organ nakliyle şifa buldu

Erzurum'da, karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede karaciğer yetmezliği tespit edilen ve 2 yıl boyunca nakil için bekleyen piyade sözleşmeli er Erkan Kaya, Erzincan'da görevdeyken aldığı müjdeli haber sonrası yapılan organ nakliyle sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor
 08 Kasım 2019 10:51
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Müjdeli haberi görevde alan Mehmetçik, organ nakliyle şifa buldu

- Karaciğer yetmezliği bulunan ve 2 yıldır organ nakli bekleyen piyade sözleşmeli er Erkan Kaya, Erzincan'da görevdeyken aldığı müjdeli haber sonrası Erzurum'da yapılan organ nakliyle sağlığına kavuştu.

Erzincan'da 59. Topçu Eğitim Tugay Komutanlığına bağlı 32. Mühimmat Bölük Komutanlığında görevli 28 yaşındaki piyade sözleşmeli er Erkan Kaya, 2,5 yıl önce karın ağrısı şikayetiyle Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Yakutiye Araştırma Hastanesine başvurdu.

Hekimlerce Kaya'ya burada yapılan tetkik sonucu karaciğerinde alveolar kisti tespit edilerek söz konusu hastalığın sadece organ nakliyle tedavi edilebileceği kararına varıldı.

Ailesinin karaciğer dokularının bağış için uygun bulunmaması üzerine Kaya, 2 yıl önce kadavradan nakil listesine yazıldı.

- Müjdeli haberi görevdeyken aldı

Kaya'nın Erzincan'da 2 yıl süren sabırla bekleyişi 1,5 ay önce birliğinde görevdeyken Erzurum'dan gelen müjdeli haberle son buldu.

Trabzon'da beyin ölümü gerçekleşen bir hastadan alınan karaciğer, Organ Nakli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Gürkan Öztürk başkanlığındaki ekip tarafından Kaya'ya başarıyla nakledildi.

Nakil sonrası ikinci baharını yaşayan Kaya, uzun süredir beklediği organ nakli hayaline ve sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

- "Hep bir umutla müjdeli haberi bekledim"

Erkan Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hastalığı döneminde çok zorluk çektiğini ve 2 yıl boyunca organ nakli hayaliyle yaşadığını ifade ederek, şöyle dedi:

"2 yıl boyunca elim, gözüm, kulağım sürekli telefondaydı, hep bir umut içinde organ nakli için gelecek müjdeli haberi bekliyordum. Çok şükür 1,5 ay önce Erzincan'da görevdeyken müjdeli haberi aldık. Gelen telefonda organ çıktığı ve acil Erzurum'a gelmem söylendi, ben de durumu komutanlarıma ilettim. Sonra ambulansla hemen Erzurum'a geldim ve nakil oldum."

Kaya, görevdeyken aldığı müjdeli habere birliğindeki komutanlarının ve ailesinin de sevindiğini aktardı.

- "Şimdi dünyalar benim oldu"

Organ nakliyle sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşadığını anlatan Kaya, şöyle devam etti:

"Nakil öncesi sürekli ağrı ve şikayetim oluyordu. Karaciğerimdeki ağrı beni çok zorladığı için fazla koşamazdım. Özellikle soğuk aldığımda ağrılarım daha da şiddetleniyordu. Bir süre tedavi de gördüm ama fayda etmedi. Şimdi Allah'a şükür nakil olunca dünyalar benim oldu. Mutluluğumu anlatmaya kelimeler yetmez. Allah'ın yarattığı insan, başka birine can veriyor. Bu çok duygusal olay."

Nakil bekleyen birçok hasta olduğuna işaret eden Kaya, organ bağışı konusunda daha duyarlı davranılmasını istedi.

Organ Nakli Merkezi Müdürü Prof. Dr. Öztürk de organ yetmezliğinde en etkin tedavinin nakille mümkün olduğunu belirtti.

Öztürk, organ bağışının önemine değinerek, ülke genelinde çok sayıda kişinin nakil için beklediğini ve herkesin bu konuda duyarlılık göstermesi gerektiğini sözlerine ekledi.
Anadolu Ajansı
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