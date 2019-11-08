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Otizmli öğrencilerin bulunduğu okulun müdürü açığa alındı

Aksaray'da otizmli çocukları utandıran olayla ilgili olarak okul müdürü açığa alındı
 08 Kasım 2019 11:04
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Otizmli öğrencilerin bulunduğu okulun müdürü açığa alındı

Aksaray'daki bir okulda otizmli çocuklarla aynı binada eğitim gören diğer çocukların velilerinin, otizmli çocuklara karşı eylem yaptığı iddia edilmişti.

Konuya ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı soruşturma başlatarak müfettiş görevlendirdi.

Soruştruma kapsamında bugün yeni bir gelişme yaşandı.

Otizmli çocukları utandıran olayla ilgili olarak okul müdürü açığa alındı
Memurlar.Net
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