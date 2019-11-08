Hazırlıkta başarısız olanların yerleştirme sonuçları açıklandı

2019 Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Sınıflarında Başarısız Olan Öğrencilerin Türkçe Öğretim Yapan Yükseköğretim Programlarına Yerleştirme Sonuçları Açıklandı

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS), Dikey Geçiş Sınavı (DGS),Yurtdışında Çalışanların Çocukları İçin Yükseköğretime Giriş Sınavı (YÇS) ile Askeri Lise Mezunları için Üniversiteye Geçiş Sınavı (ALÜGS) sonuçlarına göre yerleştirildikleri yükseköğretim programının zorunlu hazırlık sınıfına devam etmesine rağmen, hazırlık sınıfını iki yıl içinde başarı ile tamamlayamadığı için ilişiği kesilenlerin, Türkçe öğretim yapılan programlara yerleştirilme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar yerleştirme sonuçlarına, 08 Kasım 2019 tarihinde saat 11.00'den itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifreleri ile erişilebileceklerdir.

Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri, 11-15 Kasım 2019 tarihleri arasında ilgili üniversite tarafından yapılacaktır. Kayıt için adayların, yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye süresi içinde başvurmaları gerekmektedir.

Yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler Ek'te adayların bilgisine sunulmuştur.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

Yerleştirme Sonuçları

Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler