1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Hazırlıkta başarısız olanların yerleştirme sonuçları açıklandı

ÖSYM, hazırlıkta başarısız olanların yerleştirme sonuçları internet sitesinden açıkladı.
 08 Kasım 2019 11:12
Yazdır
Hazırlıkta başarısız olanların yerleştirme sonuçları açıklandı

2019 Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Sınıflarında Başarısız Olan Öğrencilerin Türkçe Öğretim Yapan Yükseköğretim Programlarına Yerleştirme Sonuçları Açıklandı

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS), Dikey Geçiş Sınavı (DGS),Yurtdışında Çalışanların Çocukları İçin Yükseköğretime Giriş Sınavı (YÇS) ile Askeri Lise Mezunları için Üniversiteye Geçiş Sınavı (ALÜGS) sonuçlarına göre yerleştirildikleri yükseköğretim programının zorunlu hazırlık sınıfına devam etmesine rağmen, hazırlık sınıfını iki yıl içinde başarı ile tamamlayamadığı için ilişiği kesilenlerin, Türkçe öğretim yapılan programlara yerleştirilme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar yerleştirme sonuçlarına, 08 Kasım 2019 tarihinde saat 11.00'den itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifreleri ile erişilebileceklerdir.

Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri, 11-15 Kasım 2019 tarihleri arasında ilgili üniversite tarafından yapılacaktır. Kayıt için adayların, yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye süresi içinde başvurmaları gerekmektedir.

Yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler Ek'te adayların bilgisine sunulmuştur.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

Yerleştirme Sonuçları

Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
ALES giriş belgeleri açıklandı
07 Kasım 2019 14:16		 ÖSYM Başkanı'ndan YÖKDİL uyarısı
02 Kasım 2019 19:24
YDUS başvuruları başladı
01 Kasım 2019 10:57		 1300 hakim ve savcı adayı alımında, başvurular alınıyor
31 Ekim 2019 14:03
2019-EUS Yerleştirme Sonuçları Açıklandı
31 Ekim 2019 11:44		 YDS adaylarına 'geç başvuru günü' hatırlatması
31 Ekim 2019 11:41
ÖSYM'den 'sınav ücreti' açıklaması
28 Ekim 2019 10:43		 ÖSYM dördüncü 'e-Sınav' merkezini bu ile açacak
23 Ekim 2019 15:56
TUS tercihleri için başvuru kılavuzu yayımlandı
23 Ekim 2019 11:33		 e-YDS 2019/11 İngilizce sonuçları açıklandı
19 Ekim 2019 18:13
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:02 - Rabia Naz Vatan'ın ölümünde dikkat çeken şüphe11:56 - 35 Baro Başkanlığı, TBB'de olağanüstü genel kurul çağrısına karşı çıktı11:53 - Bakan Selçuk: Aksaray'daki okulla ilgili soruşturma başlatıldı11:50 - Tezgahta 25 TL'yi gören hamsi 5 TL'ye düştü11:46 - TSYD'den kirasını ödemeyen Üniversite'ye dava11:42 - Servisin öğrenciyi ezdiği okulda, öğrenciler okula gelmedi11:32 - Makine tasarımı ve parça üretimi yapan meslek lisesi fabrikaların gözdesi11:30 - Yetki devri MYO kadrolarında keyfiyeti her geçen gün arttırıyor!11:29 - Rus turistte tüm zamanların rekoru11:26 - DİB Başkanı Ali Erbaş Mevlid Kandili mesajı yayımladı
11:24 - Gram altın 273 lira seviyelerinde11:19 - Başkentte FETÖ üyelerine ait 105 adrese eş zamanlı operasyon11:19 - Aktif Eğitim Sen için de emsal olabilecek önemli karar11:17 - Sigara akciğer kanseri riskini 30 kat artırıyor11:12 - Hazırlıkta başarısız olanların yerleştirme sonuçları açıklandı11:05 - İnşaat mühendisleri, 92 KPSS puanıyla atanamıyor11:04 - Otizmli öğrencilerin bulunduğu okulun müdürü açığa alındı10:57 - Antalya'da seyir halindeki otobüs yandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Nazlı Ilıcak ve Ahmet Altan'ın, FETÖ davasından tahliye edilmesi;
ÇOK OKUNANLAR
18 aydır açıklanamayan sınav, TBMM gündeminde
Memurlar.net olarak Milli Eğitim Bakanı'yla konuştuk... 'Rahmetli annemin bir sözü vardı, atın kuyruğu dursun sen durma'
Bülent Arınç: KHK faciadır dememeliydim
'31 Martı iptal ettirenler ahmaktır' sözüne YSK'dan suç duyurusu
AK Parti tabanından Arınç tepkisi: Gereği yapılsın!
Camileri sandalye ile doldurup kiliseye çevirdiler
Bitcoin Safiye Bursa'da yakalandı
Otizmli öğrencilerin bulunduğu okulun müdürü açığa alındı
Ahmet Hakan: Ali Babacan, sadece 'mıy mıy' yapıyor
İstanbul'u zehirleyen ıspanaklar, Beypazarın'dan çıktı!
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın 1
kaldırım taşının altına biriken su 2
kaldırımda önde giden insanın sigara içerek yürümesi 4
fenerbahçe'nin kazandığı maçların hakemlerinin dinlendirilmesi 1
aksaray'da otizmli çocukların yuhalanması 3
arda kardeşler'e maç verilmesi 1
dindar bir gençlik istiyorum 2
kurum servislerinde yer kapma telaşı 3
ptt kargo 4
06.11.2019 real madrid vs galatasaray maçı 8
SON İLANLAR
Hatay Hassa SYDV Personel Alım İlanı
Sivas Buruciye Aş. Geçici 5 İşçi Alacak
Zonguldak Gümeli Belediyesi 1 İşçi Alacak
Tekirdağ Saraykent Turizm 25 İşçi Alacak
Manisa Akhisar Belediyesi 2 İşçi Alacak
Kastamonu İhsangazi SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
İzmir Çesme Çestur 1 İşçi Alacak
Balıkesir Gönen Belediyesi Engelli 7 İşci Alacak
Aydın İncirbel Akar Turizm 14 İşçi Alacak
Aydın Büyüşehir Belediyesi 12 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam