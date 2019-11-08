Başkentte FETÖ üyelerine ait 105 adrese eş zamanlı operasyon
|08 Kasım 2019 11:19
|Yazdır
FETÖ/PDY terör örgütü üyeliğinden hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıslara ait 105 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, 17 firari örgüt üyesi gözaltına alındı.
AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü İnfaz Büro Amirliği ekipleri, haklarında FETÖ/PDY'ye üye olmaktan kesinleşmiş hapis cezası olan firari zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Yaklaşık 300 polisin katılımı ile sabaha karşı belirlenen 105 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonlarda, 17 firari örgüt üyesi gözaltına alındı. Zanlıların bazılarının örgütte üst düzey sorumlu ve "imam" pozisyonunda görev aldıkları öğrenildi.
Sağlık kontrolünün ardından emniyete getirilen zanlıların işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Irak'ın kuzeyinde 4 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi
08 Kasım 2019 10:05
|Tahliye edilen FETÖ'cü general tutuklanmak üzere yeniden yakalandı
08 Kasım 2019 09:50
|İstanbul'da PKK/KCK operasyonu: Çok sayıda gözaltı var
08 Kasım 2019 05:03
|Hakkari'de operasyon: Silah, patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi
07 Kasım 2019 22:37
|FETÖ'den gözaltına alınan 11 şüpheliden 3'ü tutuklandı
07 Kasım 2019 20:43
|PKK'ya üst düzey darbe... Kırmızı listedeki 2 terörist öldürüldü
07 Kasım 2019 20:35
|Akıncı Üssü davası: Sanıklar savunma yaptı
07 Kasım 2019 20:26
|Etkisiz hale getirilen teröristler sivil katili çıktı
07 Kasım 2019 20:22
|Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
07 Kasım 2019 18:57
|Kocaeli merkezli 7 ildeki FETÖ operasyonunda 1 tutuklama
07 Kasım 2019 18:07