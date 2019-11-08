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Gram altın 273 lira seviyelerinde

Gram altın 273 lira, çeyrek altın 446 lira ve Cumhuriyet altını 1.823 liradan işlem görüyor
 08 Kasım 2019 11:24
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Gram altın 273 lira seviyelerinde

Altının gram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,4 değer kazancıyla 272,5 lira seviyesinde seyrediyor.

Dün, dolar kuru ve altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü yüzde 1,6 azalışla 271,4 liradan tamamladı.

Altının gramı, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 272,5 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 446 lira, Cumhuriyet altını da 1.823 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise dün yüzde 1,6 azalışla 1.460 dolar seviyelerine kadar geriledikten sonra şu dakikalarda 1.472 dolar seviyesinde seyrediyor.

Analistler, ABD ile Çin arasında bir anlaşmaya varılması halinde tarifelerin kaldırılması üzerinde anlaşıldığını ve oluşan olumlu havanın altın fiyatlarını aşağı yönlü baskıladığını ifade etti.

Bugün, ABD'de toptan eşya stokları ve Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, ABD Merkez Bankası üyelerinin yapacağı konuşmaların da yatırımcıların odağında olacağını kaydetti.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.460 dolar, gram altında ise 270 liranın destek konumunda olduğunu belirtti.
Anadolu Ajansı
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