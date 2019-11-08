Yetki devri MYO kadrolarında keyfiyeti her geçen gün arttırıyor!

Bilindiği üzere, 09 Kasım 2018 tarihinde yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in 8 inci maddesinin 1 inci fıkrasındaki; "Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadroları 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 10 sayılı Resmi Gazete Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 5 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca yükseköğretim kurumları tarafından ilan edilir." düzenlemesi ile öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi kadrolarının kriterlerini belirleyerek ilan etme yetkisi doğrudan üniversitelere bırakıldı.

Yönetmeliğin yayımından kısa bir süre sonra 15 Kasım 2018 tarihli "YÖK'ün İlanlarda Yetki Devri Yapması, Üniversitelerce Suiistimal Edilmemeli" başlıklı yazımızda, yükseköğretim kurumlarının öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alımlarındaki ilan şartlarını "Kısıtlayıcı alanlar, uzun süreli tecrübe süreleri, belirli kişilerde bulunan sertifikalar" gibi koşullarla donatmak yerine, herkesin müracaat etmesini sağlayacak, fırsat eşitliği yaratacak ve işin ehlinin kamuya girmesine imkan sağlayacak şekilde belirlemesinin önemine dikkat çekmiştik.

Ancak, yaklaşık bir yıla yakın süreçte "bazı üniversiteler" yapılan bu yetki devrini maalesef suiistimal etmiştir. Bunlardan birisi de yakın tarihte Siirt Üniversitesi tarafından yapılmıştır . İlgili üniversitenin 06 Kasım 2019 tarihinde Resmi Gazete'de yayımladığı ilanda, 18 Öğretim Görevlisi ve 10 Araştırma Görevlisi kadrosu yer almaktadır.

Öncelikle belirtmek gerekir ki, üniversitenin ilanlarının büyük bir çoğunluğu "kişiye özel nitelikte" değildir. Fakat, ilandaki 2 (iki) öğretim görevlisi kadrosunda yer alan ilan şartlarının, istihdam edileceği programla uyumu konusunda sorun olduğu değerlendirilmektedir.

İlk defa öğrenci alımı yapmak için kadro ilanı verilen ;

1- BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM VE ANİMASYON PROGRAMI Öğretim Görevlisi kadrosuna; "Fakültelerin Mimarlık veya Şehir Bölge Planlama Bölümü lisans mezunu olup, aynı alanda tezli yüksek lisans yapmış olmak.",

2- GRAFİK TASARIMI PROGRAMI Öğretim Görevlisi kadrosuna ise; "Fakültelerin Şehir ve Bölge Planlama bölümü lisans mezunu olup, aynı alanda tezli yüksek lisans yapmış olmak",

Şartları aranmıştır.

Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon Programı ile Grafik Tasarımı programlarının ders içerikleri ve verilebilecek eğitim düşünüldüğünde; bu programlarda daha çok Grafik, Grafik Tasarım, Görsel İletişim Tasarımı veya yazılım altyapısı için Bilgisayar Mühendisliği gibi bölüm mezunlarının istihdam edilmesi daha mantıklı gelmektedir. Ancak, üniversitenin bu programlarda Mimarlık ve Şehir Bölge Planlama mezunu istihdam etmesindeki mantığı açıkçası anlamakta güçlük çekiyoruz.

Bu bağlamda, Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon ile Grafik Tasarım programlarında önceliğin bu programlarda eğitim vermek için yetiştirilmiş bölüm mezunlarına verilerek ilanların üniversite tarafından yeniden gözden geçirilmesinde yarar olduğunu düşünüyoruz!

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