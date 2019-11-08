1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Makine tasarımı ve parça üretimi yapan meslek lisesi fabrikaların gözdesi

Bilecik'in Bozüyük ilçesindeki Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, öğrencilerine sunduğu imkanların yanı sıra makine tasarımı ve parça üretimiyle, iş ortaklığı konusunda bölgedeki fabrikalardan yoğun talep alıyor
 08 Kasım 2019 11:32
Yazdır
Makine tasarımı ve parça üretimi yapan meslek lisesi fabrikaların gözdesi

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde bulunan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, bilim ve teknoloji çizgisinde yetiştirdiği öğrencileriyle ilçedeki fabrikaların ana tedarikçisi olarak ülke ekonomisine katkı sunuyor.

İlçede 1985 yılında iki bölüm olarak inşa edilen meslek lisesindeki öğrenciler makine, otomasyon, elektrik-elektronik, metal ve tesisat teknolojileri alanlarındaki başarılarıyla ülke genelinde adından söz ettiriyor.

Avrupa Birliği ülkelerinde staj yapma imkanı bulan öğrenciler, ilçedeki fabrikaların ihtiyacın olan malzemeleri üreterek hem ülke ekonomisine katkı sağlıyor hem de öğrenim hayatları boyunca, işleyen bir fabrika niteliğindeki okullarında öğrenim görmenin gururunu yaşıyor.

"Marangoz freze baskı aparatı" ile Faydalı Model Yarışması'nda Türkiye ikincisi olan okul, öğrencilerine Avrupa'da sağladığı staj imkanıyla da onların yurt dışı hayaline basamak oluyor.

Okul müdürü Yusuf Özcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgedeki fabrikaların, iş ortağı olmak için kendileri ile görüşme talebinde bulunduğunu söyledi.

Eğitimin yanı sıra öğrencilere sunulan imkan ve çalışma ortamı ile teknolojideki gelişimlerin hızla gerçeğe dönüştüğünü aktaran Özcan, şöyle konuştu:

"Burada torna, preze olmak üzere tam donanımlı bir makine atölyemiz bulunmaktadır. Bölgemizde bulunan büyük bir fabrikanın da ana tedarikçisi konumundayız. Yaptığımız işlerle ilgili okulumuza ve devletimize ciddi manada gelir sağlıyoruz. Burada her türlü makine parçasının üretimi yapılıyor. Makine tasarımı ve üretimi de yine burada yapılıyor."

Tüm meslek liselerinde, mezun olanlara diplomanın yanında iş yeri açma belgesi de verildiğini kaydeden Özcan, "Civata, perçin gibi tüm makine elemanları, makine ile ilgili üretilmesi gereken parça varsa, hepsini üretiyoruz. 2015 yılından itibaren, Türkiye'deki fabrikaların dışında, 2023 Eğitim Vizyonu'nda da bulunan yurt dışı stajı imkanını öğrencilerimize sunduk. Bu konuda Türkiye'deki tek okuluz. Almanya, İspanya, Portekiz, İtalya gibi ülkelere staj için gönderiyoruz. Yurt dışında staj yaptıkları için de aldıkları bir belge ile mezun olduktan sonra yurt dışında çalışma imkanı doğuyor." diye konuştu.

- "Bu okul, Türkiye'deki sayılı meslek liselerinden birisi"

Okulun makine bölümü öğretmeni Turhan Pehlivanoğlu da öğrencilerle eğlenceli bir eğitim serüveni yaşadıklarını belirtti.

Eğitimin yanı sıra öğretim ve meslek hayatı için çok güzel bir çalışma takvimi oluşturduklarını vurgulayan Pehlivanoğlu, şunları kaydetti:

"Bu okul, Türkiye'deki sayılı meslek liselerinden birisidir. Makine teknolojileri alanında, öğrencilerimize tasarım, üretim ve bakım-onarım olmak üzere eğitim veriyoruz. Bu konular üzerinde, dört dörtlük, eksiğimiz olmadan çalışıyoruz. Sanayinin istediği nitelikteki ara elemanları burada yetiştiriyoruz."

Öğrencilerden Erdem Balaban ise "Ülkemizin geleceğinin daha güzel olması için yetişiyoruz. Buradan mezun olduktan sonra hiçbir şekilde iş bulamama korkusu yaşamıyoruz. Gerekli tüm bilgileri burada öğreniyoruz." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Servisin öğrenciyi ezdiği okulda, öğrenciler okula gelmedi
08 Kasım 2019 11:42		 Aksaray'daki okulda otizmli öğrenciler bugün derslerine girdi
08 Kasım 2019 10:45
Tek suçları otizmli olmak
08 Kasım 2019 07:20		 İlkokul öğrencileri, derse drama eğitimiyle başlıyor
07 Kasım 2019 21:51
'Okul müdürü onlardan yana'
07 Kasım 2019 18:25		 Yozgat'taki bu lise para basıyor
07 Kasım 2019 14:12
TÜİK'ten okullara bilgisayar desteği
06 Kasım 2019 16:37		 İlkokul öğrencileri, mektupla ilçelerini tanıtıyor
06 Kasım 2019 15:32
Özel okul iflas edince öğrenciler ortada kaldı
06 Kasım 2019 14:52		 4 bin öğretmen, öğrencilerinin evlerine misafir oldu
06 Kasım 2019 12:25
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:02 - Rabia Naz Vatan'ın ölümünde dikkat çeken şüphe11:56 - 35 Baro Başkanlığı, TBB'de olağanüstü genel kurul çağrısına karşı çıktı11:53 - Bakan Selçuk: Aksaray'daki okulla ilgili soruşturma başlatıldı11:50 - Tezgahta 25 TL'yi gören hamsi 5 TL'ye düştü11:46 - TSYD'den kirasını ödemeyen Üniversite'ye dava11:42 - Servisin öğrenciyi ezdiği okulda, öğrenciler okula gelmedi11:32 - Makine tasarımı ve parça üretimi yapan meslek lisesi fabrikaların gözdesi11:30 - Yetki devri MYO kadrolarında keyfiyeti her geçen gün arttırıyor!11:29 - Rus turistte tüm zamanların rekoru11:26 - DİB Başkanı Ali Erbaş Mevlid Kandili mesajı yayımladı
11:24 - Gram altın 273 lira seviyelerinde11:19 - Başkentte FETÖ üyelerine ait 105 adrese eş zamanlı operasyon11:19 - Aktif Eğitim Sen için de emsal olabilecek önemli karar11:17 - Sigara akciğer kanseri riskini 30 kat artırıyor11:12 - Hazırlıkta başarısız olanların yerleştirme sonuçları açıklandı11:05 - İnşaat mühendisleri, 92 KPSS puanıyla atanamıyor11:04 - Otizmli öğrencilerin bulunduğu okulun müdürü açığa alındı10:57 - Antalya'da seyir halindeki otobüs yandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Nazlı Ilıcak ve Ahmet Altan'ın, FETÖ davasından tahliye edilmesi;
ÇOK OKUNANLAR
18 aydır açıklanamayan sınav, TBMM gündeminde
Memurlar.net olarak Milli Eğitim Bakanı'yla konuştuk... 'Rahmetli annemin bir sözü vardı, atın kuyruğu dursun sen durma'
Bülent Arınç: KHK faciadır dememeliydim
'31 Martı iptal ettirenler ahmaktır' sözüne YSK'dan suç duyurusu
AK Parti tabanından Arınç tepkisi: Gereği yapılsın!
Camileri sandalye ile doldurup kiliseye çevirdiler
Bitcoin Safiye Bursa'da yakalandı
Otizmli öğrencilerin bulunduğu okulun müdürü açığa alındı
Ahmet Hakan: Ali Babacan, sadece 'mıy mıy' yapıyor
İstanbul'u zehirleyen ıspanaklar, Beypazarın'dan çıktı!
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kol saatinde yer alan takvim göstergesi 2
arda kardeşler 1
kurum servislerinde yer kapma telaşı 3
suriye ordusunun güçlerini kuzeye yönlendirmesi 1
arda kardeşler'e maç verilmesi 1
aksaray'da otizmli çocukların yuhalanması 3
ankara 3
dindar bir gençlik istiyorum 2
kaldırım taşının altına biriken su 2
ptt kargo 4
SON İLANLAR
Hatay Hassa SYDV Personel Alım İlanı
Sivas Buruciye Aş. Geçici 5 İşçi Alacak
Zonguldak Gümeli Belediyesi 1 İşçi Alacak
Tekirdağ Saraykent Turizm 25 İşçi Alacak
Manisa Akhisar Belediyesi 2 İşçi Alacak
Kastamonu İhsangazi SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
İzmir Çesme Çestur 1 İşçi Alacak
Balıkesir Gönen Belediyesi Engelli 7 İşci Alacak
Aydın İncirbel Akar Turizm 14 İşçi Alacak
Aydın Büyüşehir Belediyesi 12 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam