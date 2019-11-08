Makine tasarımı ve parça üretimi yapan meslek lisesi fabrikaların gözdesi

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde bulunan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, bilim ve teknoloji çizgisinde yetiştirdiği öğrencileriyle ilçedeki fabrikaların ana tedarikçisi olarak ülke ekonomisine katkı sunuyor.

İlçede 1985 yılında iki bölüm olarak inşa edilen meslek lisesindeki öğrenciler makine, otomasyon, elektrik-elektronik, metal ve tesisat teknolojileri alanlarındaki başarılarıyla ülke genelinde adından söz ettiriyor.

Avrupa Birliği ülkelerinde staj yapma imkanı bulan öğrenciler, ilçedeki fabrikaların ihtiyacın olan malzemeleri üreterek hem ülke ekonomisine katkı sağlıyor hem de öğrenim hayatları boyunca, işleyen bir fabrika niteliğindeki okullarında öğrenim görmenin gururunu yaşıyor.

"Marangoz freze baskı aparatı" ile Faydalı Model Yarışması'nda Türkiye ikincisi olan okul, öğrencilerine Avrupa'da sağladığı staj imkanıyla da onların yurt dışı hayaline basamak oluyor.

Okul müdürü Yusuf Özcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgedeki fabrikaların, iş ortağı olmak için kendileri ile görüşme talebinde bulunduğunu söyledi.

Eğitimin yanı sıra öğrencilere sunulan imkan ve çalışma ortamı ile teknolojideki gelişimlerin hızla gerçeğe dönüştüğünü aktaran Özcan, şöyle konuştu:

"Burada torna, preze olmak üzere tam donanımlı bir makine atölyemiz bulunmaktadır. Bölgemizde bulunan büyük bir fabrikanın da ana tedarikçisi konumundayız. Yaptığımız işlerle ilgili okulumuza ve devletimize ciddi manada gelir sağlıyoruz. Burada her türlü makine parçasının üretimi yapılıyor. Makine tasarımı ve üretimi de yine burada yapılıyor."

Tüm meslek liselerinde, mezun olanlara diplomanın yanında iş yeri açma belgesi de verildiğini kaydeden Özcan, "Civata, perçin gibi tüm makine elemanları, makine ile ilgili üretilmesi gereken parça varsa, hepsini üretiyoruz. 2015 yılından itibaren, Türkiye'deki fabrikaların dışında, 2023 Eğitim Vizyonu'nda da bulunan yurt dışı stajı imkanını öğrencilerimize sunduk. Bu konuda Türkiye'deki tek okuluz. Almanya, İspanya, Portekiz, İtalya gibi ülkelere staj için gönderiyoruz. Yurt dışında staj yaptıkları için de aldıkları bir belge ile mezun olduktan sonra yurt dışında çalışma imkanı doğuyor." diye konuştu.

- "Bu okul, Türkiye'deki sayılı meslek liselerinden birisi"

Okulun makine bölümü öğretmeni Turhan Pehlivanoğlu da öğrencilerle eğlenceli bir eğitim serüveni yaşadıklarını belirtti.

Eğitimin yanı sıra öğretim ve meslek hayatı için çok güzel bir çalışma takvimi oluşturduklarını vurgulayan Pehlivanoğlu, şunları kaydetti:

"Bu okul, Türkiye'deki sayılı meslek liselerinden birisidir. Makine teknolojileri alanında, öğrencilerimize tasarım, üretim ve bakım-onarım olmak üzere eğitim veriyoruz. Bu konular üzerinde, dört dörtlük, eksiğimiz olmadan çalışıyoruz. Sanayinin istediği nitelikteki ara elemanları burada yetiştiriyoruz."

Öğrencilerden Erdem Balaban ise "Ülkemizin geleceğinin daha güzel olması için yetişiyoruz. Buradan mezun olduktan sonra hiçbir şekilde iş bulamama korkusu yaşamıyoruz. Gerekli tüm bilgileri burada öğreniyoruz." ifadelerini kullandı.