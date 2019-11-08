Servisin öğrenciyi ezdiği okulda, öğrenciler okula gelmedi
|08 Kasım 2019 11:42
|Yazdır
Mehmetçik İlkokulu'nun bahçesinde dün servis aracı şoförü Hüseyin Y. manevra yaptığı sırada 2. sınıf öğrencisi 9 yaşındaki Eylül Mirzaoğlu'na çarpmış ve ağır yaralanan küçük çocuk hastanede hayatını kaybetmişti. Kaza nedeniyle dün okula 1 gün ara verilirken bugün de birçok öğrenci okula gelmedi. Bazı sınıflara çok az sayıda öğrencinin gelmesi nedeniyle ders yapılmazken veliler okula getirdikleri çocuklarıyla birlikte evlerine geri döndü. Öte yandan sabah saatlerinde okul bahçesine gelen belediye ekipleri de kazanın yaşandığı noktada temizlik çalışması yapıldı.
"TEK İSTEĞİMİZ GİRİŞ ÇIKIŞLARDA TRAFİĞE KAPATILSIN"
3. sınıfa giden çocuğunu ders yapılmadığı için okula almaya gelen Şafak Akgül isimli bir veli , "Dün akşam yarın okullar var demişlerdi. Sonradan öğretmen haber verdi az öğrenci olduğu için ders yok diye. Çocuğumu almaya geldim. Bizim sınıfımızda bir tek benim kızım vardı. Bizde tedirgin olduk bizim tek istediğimiz okul giriş çıkış saatlerinde araç gidip gelmesin. Tek isteğimiz bu. Öğrenci çıkış saatlerinde kapatılsın sonra açılsın" diye konuştu. 4. sınıfa giden bir öğrencide okula geldiğini ancak kimse olmadığı için geri döndüğünü söyledi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Makine tasarımı ve parça üretimi yapan meslek lisesi fabrikaların gözdesi
08 Kasım 2019 11:32
|Aksaray'daki okulda otizmli öğrenciler bugün derslerine girdi
08 Kasım 2019 10:45
|Tek suçları otizmli olmak
08 Kasım 2019 07:20
|İlkokul öğrencileri, derse drama eğitimiyle başlıyor
07 Kasım 2019 21:51
|'Okul müdürü onlardan yana'
07 Kasım 2019 18:25
|Yozgat'taki bu lise para basıyor
07 Kasım 2019 14:12
|TÜİK'ten okullara bilgisayar desteği
06 Kasım 2019 16:37
|İlkokul öğrencileri, mektupla ilçelerini tanıtıyor
06 Kasım 2019 15:32
|Özel okul iflas edince öğrenciler ortada kaldı
06 Kasım 2019 14:52
|4 bin öğretmen, öğrencilerinin evlerine misafir oldu
06 Kasım 2019 12:25