TSYD'den kirasını ödemeyen Üniversite'ye dava
|08 Kasım 2019 11:46
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Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD), Levent tesislerinden yararlanan ve kirasını ödemeyen Haliç Üniversitesi'nin tahliyesi için dava açtı.
TSYD, kirasını ödemeyen Haliç Üniversitesi'nin Levent tesislerinden tahliyesi için dava açtı. Konuya ilişkin dernekten yapılan açıklama şu şekilde:
"TSYD Levent tesislerinden yararlanan Haliç Üniversitesi maalesef bu ay da ödemesi gereken ücreti ödememiştir. Haliç Üniversitesi borcunu ödemediği gibi, eğitim ve öğretimi engellediği gerekçesiyle Genel Başkanımız Oğuz Tongsir'i savcılığa şikayet etmiştir.
Türkiye Spor Yazarları Derneği'nin eğitimi engellemesi söz konusu olamaz, her zaman üniversite gençliğinin yanındadır. Ama öğrencilerden milyonlarca lira toplayıp gerekli ödemeleri yapmayan Haliç Üniversitesi ile de sonuna kadar mücadele edecektir. TSYD, Haliç Üniversitesi hakkında icra takibi başlatmış, Levent'teki tesislerden tahliyesi için de dava açmıştır."
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