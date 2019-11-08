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Gün ortası döviz fiyatları

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle
 08 Kasım 2019 12:06
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Gün ortası döviz fiyatları

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:

İSTANBULALIŞSATIŞ
ABD Doları5,75405,7550
Avro6,35906,3600
Sterlin7,34907,3850
ANKARA
ABD Doları5,72505,7850
Avro6,32006,3900
Sterlin7,29507,4340
Anadolu Ajansı
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