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10 ayda 180 milyon kişi hava yolu ile yolculuk yaptı

Türkiye'de hava yoluyla seyahat edenlerin sayısı, yılın 10 ayında 180 milyon 844 bin 809'a ulaştı
 08 Kasım 2019 12:14
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10 ayda 180 milyon kişi hava yolu ile yolculuk yaptı

Türkiye'de hava yoluyla seyahat edenlerin sayısı, ocak-ekim döneminde 180 milyon 844 bin 809 oldu.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, ekim ve yılın ilk 10 ayına ilişkin hava yolu, uçak yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, ekimde havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak trafiği, iç hatlarda 72 bin 488, dış hatlarda 69 bin 174 olarak gerçekleşti. Hizmet verilen toplam uçak trafiği üst geçişler ile birlikte 182 bin 654'e ulaştı.

Ekim ayında Türkiye geneli havalimanları iç hat yolcu trafiği 8 milyon 443 bin 307, dış hat yolcu trafiği 10 milyon 905 bin 965 oldu. Söz konusu ayda direkt transit yolcularla toplam yolcu trafiği 19 milyon 362 bin 135 olarak gerçekleşti.

Havalimanları yük (kargo, posta ve bagaj) trafiği ekim ayı itibarıyla iç hatlarda 72 bin 677 tona, dış hatlarda 287 bin 263 tona, toplamda ise 359 bin 940 tona ulaştı.

- Uçak trafiği arttı

Ocak-ekim döneminde havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak trafiği, iç hatlarda 709 bin 259, dış hatlarda 623 bin 820 oldu. Böylece hava yolunda hizmet verilen toplam uçak trafiği üst geçişler dahil 1 milyon 733 bin 242 olarak kayıtlara geçti.

Bu dönemde Türkiye geneli havalimanları iç hat yolcu trafiği 84 milyon 874 bin 916, dış hat yolcu trafiği 95 milyon 733 bin 615 oldu. Direkt transit yolcularla toplam yolcu trafiği, 180 milyon 844 bin 809'e ulaştı. Havalimanları yük (kargo, posta ve bagaj) trafiği, iç hatlarda 699 bin 137 tona, dış hatlarda 2 milyon 152 bin 675 tona, toplamda da 2 milyon 851 bin 812 tona çıktı.

- İstanbul'daki havalimanlarının trafiği

İstanbul Havalimanı'nda ekim ayında iç hatlarda 9 bin 77, dış hatlarda 28 bin 870 uçak iniş-kalkış yaptı. Böylece toplam trafik sayısı 37 bin 947 olarak gerçekleşti.

Söz konusu ayda iç hatlardaki yolcu trafiği 1 milyon 440 bin 549, dış hatlarda 4 milyon 777 bin 434 olmak üzere toplam 6 milyon 217 bin 983'e ulaştı.

Genel havacılık faaliyetleri ve kargo taşımacılığının devam ettiği İstanbul Atatürk Havalimanı'nda 2019 yılı ocak-ekim dönemindeki uçak trafiği 132 bin 946 oldu. Bu havalimanında, İstanbul Havalimanı açılıncaya kadar geçen ocak-nisan döneminde ise 16 milyon 72 bin 534 yolcuya hizmet verildi.

İstanbul Havalimanı'nda ise on aylık süredeki uçak trafiği 260 bin 382 olurken yolcu trafiği 41 milyon 792 bin 679 olarak kayıtlara geçti. Böylece yılın on aylık döneminde bu iki havalimanında toplamda 393 bin 328 uçak trafiği gerçekleşti ve 57 milyon 865 bin 213 yolcuya hizmet verildi.

Dış hat trafiğinin yoğun olduğu turizm ağırlıklı havalimanlarından hizmet alan yolcu sayısı ocak-ekim döneminde iç hatlarda 17 milyon 808 bin 542, dış hatlarda ise 35 milyon 975 bin 236 oldu. Turizme yönelik havalimanlarında uçak trafiği ise iç hatlarda 134 bin 761, dış hatlarda ise 210 bin 489 olarak gerçekleşti.
Anadolu Ajansı
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