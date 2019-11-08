23 yıllık hemşire kansere yenik düştü

MEMURLAR.NET OLARAK MİLLİ EĞİTİM BAKANI'YLA KONUŞTUK... 'RAHMETLİ ANNEMİN BİR SÖZÜ VARDI, ATIN KUYRUĞU DURSUN SEN DURMA' Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile eğitim camiası formasyon ve atama bekleyen öğretmenler ile ilgili detaylı bir röportaj gerçekleştirdik. Bu röportajda, Şubat atamalarının yanı sıra, Bakan Selçuk'un özel hayatına dair bazı sorular da yönelttik. Ziya Selçuk'a, kasım ayındaki ara tatilin, Bakanı da kapsayıp kapsamayacağını sorduk. Bakan bey bu soruya "Benim rahmetli annemin bir sözü vardı, Ağustos'ta atın kuyruğu dursun sen durma, yani Ağustos'ta sinek çok olur tarlada ve atın kuyruğu hiç durmaz sürekli sineği kovar, o dursun sen durma derdi. Şu anda Milli Eğitim Bakanı'nın çalışma temposu böyle olması lazım." şeklinde yanıt verdi.