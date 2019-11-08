1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İhracatçılara 3 milyar 754 milyon lira destek verilecek

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: İhracatta devlet destekleri kapsamında yıl sonuna kadar ihracatçılarımıza 3 milyar 754 milyon lira destek vermeyi öngörüyoruz. Bugüne kadar 11 bin 952 ihracatçımıza hususi damgalı yeşil pasaport temin ettiğimizin de altını çizmek isterim
 08 Kasım 2019 12:24
Yazdır
İhracatçılara 3 milyar 754 milyon lira destek verilecek

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ihracatta devlet destekleri kapsamında yıl sonuna kadar ihracatçılara 3 milyar 754 milyon lira destek vermeyi öngördüklerini bildirdi.

Ticaret Bakanlığı ile bağlı kuruluşlarının 2020 yılı bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na sunum yapan Pekcan, yılın ilk 10 ayındaki dış ticaret rakamlarını değerlendirerek, dış ticaret dengesine 29 milyar 118 milyon dolarlık pozitif katkı sağlandığını belirtti.

Pekcan, net ihracattaki bu olumlu performansın ekonomik büyümeye ciddi bir katkı sağladığını ifade ederek, 2019 yılının ilk yarısında net ihracatın büyümeye katkısının 9,7 puan olduğunu söyledi.

Miktar bazında bakıldığında da ihracatın ilk 8 ayda miktar endeksine göre yüzde 8,5 arttığını anlatan Pekcan, ihracatın miktar bazında artışın ilerisi için olumlu sinyal verdiğini kaydetti.

Pekcan, ithalatın önemli bir kısmı dolar üzerinden olurken, ihracatın önemli bir kısmının avro üzerinden yapıldığına işaret ederek, "Geçtiğimiz 9 aylık süreçte avro/dolar paritesi geçen seneye göre yüzde 5,9 oranında gerilemenin ihracatımıza da 3,92 milyar dolarlık negatif etkisi olduğunu da görüyoruz." diye konuştu.

İhracatın ithalatı karşılama oranında yakalanan mevcut iyileşmenin belli ölçüde korunabileceğini vurgulayan Pekcan, bu amaca yönelik olarak yapısal politika adımlarımızla ithalata olan bağımlılığı düşürmeyi ve ileri teknoloji içerikli ihracatı ve üretimi artırmayı hedeflediklerini bildirdi.

Pekcan, Ticaret Bakanlığı olarak ihracatçılara sağladıkları teknik ve mali desteklerle, ticari diplomasi bağlamındaki temaslarıyla, uluslararası hukuk temelinde Türkiye'nin ticari hak ve menfaatlerinin geliştirilmesi yönünde attıkları adımlarla ihracatçının önünü açmak için çalıştıklarını kaydetti.

Pekcan, çağın gereklerine uygun yenilikçi politikaları takip ederek, dijital ekonomiye geçişe özel önem verdiklerini belirtti.

Bakanlık tarafından dış ticarette öncelikli hedef ülkeler seçtiklerini hatırlatan Pekcan, Kimya, Makine, Otomotiv, Elektrik-Elektronik ve Gıda sektörlerinde dünya ihracatında yüzde 0,76 olan Türkiye'nin payının yüzde 1'e yükseltilmesini hedeflediklerini vurguladı.

Pekcan, ihracata ilk hazırlıktan, pazarlama kabiliyetlerinin geliştirilmesine ve dış pazarda tutunup markalaşmaya kadar, firmaların yetkinlik düzeyine göre farklılaşan özel destek mekanizmalarının mevcut olduğuna değinerek, "Bütçemiz içinde en büyük kalemi oluşturan ihracatta devlet destekleri bağlamında bu yıl ihracatçılarımıza yaklaşık 3 milyar 754 milyon TL destek vermeyi öngörüyoruz." dedi.

- 11 bin 952 ihracatçıya yeşil pasaport

İhracatın hemen her alanıyla ilgili kritik desteklerinin söz konusu olduğunu belirten Pekcan, "Bugüne kadar 11 bin 952 ihracatçımıza hususi damgalı yeşil pasaport temin ettiğimizin de altını çizmek isterim." ifadesini kullandı.

Pekcan, Türkiye'nin, sağlık hizmetlerinden bilgisayar oyunlarına, müteahhitlik ve teknik müşavirlik hizmetlerinden dizi film ihracatına kadar pek çok alanda rekabet gücü yüksek ihracatçı ülke konumunda olduğunu vurgulayarak, "Müteahhitlik firmalarımız 126 farklı ülkede toplamda 9 bin 900 proje ile 392,7 milyar dolarlık fiili proje gerçekleştirmiş bulunmaktadır. " diye konuştu.

İhracatta devlet desteklerini esnaf-sanatkara açmak için mevzuat çalışmalarını tamamladıklarını anlatan Bakan Pekcan, bazı faaliyet kollarındaki esnafın, özellikle e-ticaret imkanlarından faydalanarak ihracata adım atabilmesi için eğitimleri sürdürdüklerini belirtti.

(Sürecek)
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, dörtlü zirveye ilişkin bilgi verdi
08 Kasım 2019 13:52		 Ahmet Hakan: Ali Babacan, sadece 'mıy mıy' yapıyor
08 Kasım 2019 10:52
İmamoğlu'ndan Özkan'ın kitabı hakkında 'şerh koyuyorum' açıklaması
08 Kasım 2019 10:20		 Türk Rus askerleri üçüncü ortak kara devriyesine başladı
08 Kasım 2019 09:59
HDP'li İpekyolu Belediyesi'ne kayyum
08 Kasım 2019 09:35		 'İlaç ihracatımız yüzde 32 artışla 1 milyar 170 milyon dolara çıktı'
08 Kasım 2019 09:22
'31 Martı iptal ettirenler ahmaktır' sözüne YSK'dan suç duyurusu
08 Kasım 2019 08:32		 HDP'li İpekyolu Belediye Başkanı gözaltına alındı
08 Kasım 2019 08:05
Adana'da DEAŞ ve El Kaide'ye yönelik operasyonda 10 şüpheliye gözaltı
08 Kasım 2019 07:50		 ABD'li General: 'Soykırım' yok
08 Kasım 2019 07:30
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:52 - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, dörtlü zirveye ilişkin bilgi verdi13:50 - 22 yıllık polis memurundan 22'nci resim sergisi13:43 - Trabzon'da FETÖ operasyonu: 11 şüpheli yakalandı13:41 - Tel Abyad'da teröristlere ait 285 ağır silah mühimmatı ele geçirildi13:37 - Reyhan öğretmen, görmeyen öğrencisine ışık oldu13:31 - Minik öğrenciyi ezen sürücünün tutuklanması istendi13:23 - Sayıştay Başkanından, İmamoğlu'na 'yolsuzluk' yanıtı13:21 - Borsa günün ilk yarısında geriledi13:18 - Lastikçilerin 'kış lastiği mesaisi' başladı13:13 - İstanbul merkezli 10 ilde PKK operasyonu: 27 gözaltı
13:10 - Polis Akademisi eğitim kurumları yönetmeliklerinde değişiklik13:03 - Çocuk kitabı seçiminde nelere dikkat edilmeli?12:59 - Hisarcıklıoğlu'dan 2019 için 'yüzde 1 büyüme' öngörüsü12:54 - Devlet hastanesinde hastalara kişisel bakım12:41 - Çeyrek altın ne kadar oldu12:38 - Trafiğe kayıtlı otomobillerde liderlik ilk kez dizel araçlarda12:32 - Atık malzemeler köydeki öğrencilerin elinde hayat buldu12:29 - Strateji ve Bütçe Başkanı Ağbal'dan 'sosyal güvenlik' açıklaması
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Nazlı Ilıcak ve Ahmet Altan'ın, FETÖ davasından tahliye edilmesi;
ÇOK OKUNANLAR
18 aydır açıklanamayan sınav, TBMM gündeminde
Memurlar.net olarak Milli Eğitim Bakanı'yla konuştuk... 'Rahmetli annemin bir sözü vardı, atın kuyruğu dursun sen durma'
Bülent Arınç: KHK faciadır dememeliydim
'31 Martı iptal ettirenler ahmaktır' sözüne YSK'dan suç duyurusu
AK Parti tabanından Arınç tepkisi: Gereği yapılsın!
Otizmli öğrencilerin bulunduğu okulun müdürü açığa alındı
Aktif Eğitim Sen için de emsal olabilecek önemli karar
Camileri sandalye ile doldurup kiliseye çevirdiler
Ahmet Hakan: Ali Babacan, sadece 'mıy mıy' yapıyor
Bitcoin Safiye Bursa'da yakalandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
markette cep telefonuyla konuşarak dolanmak 4
ryan babel'in 8-0 paylaşımı yapması 2
kurum servislerinde yer kapma telaşı 3
ankara 3
fatih'te 4 kardeşin intihar etmesi 4
arda kardeşler 1
aksaray'da otizmli çocukların yuhalanması 3
bkz verebilmek için konu açan yazar 1
ptt kargo 4
cadılar bayramı kutlamalarının ülkemizde yaygınlaşması 1
SON İLANLAR
Hatay Hassa SYDV Personel Alım İlanı
Sivas Buruciye Aş. Geçici 5 İşçi Alacak
Zonguldak Gümeli Belediyesi 1 İşçi Alacak
Tekirdağ Saraykent Turizm 25 İşçi Alacak
Manisa Akhisar Belediyesi 2 İşçi Alacak
Kastamonu İhsangazi SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
İzmir Çesme Çestur 1 İşçi Alacak
Balıkesir Gönen Belediyesi Engelli 7 İşci Alacak
Aydın İncirbel Akar Turizm 14 İşçi Alacak
Aydın Büyüşehir Belediyesi 12 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam