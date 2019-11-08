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Atık malzemeler köydeki öğrencilerin elinde hayat buldu

Bingöl merkeze bağlı Göltepesi köyü ilk ve orta okulu öğrencileri, evlerinde kullanılmayan perdeden pazar torbası, deterjan kutusundan kuş yuvası, yem torbasından mutfak önlüğü yaptı
 08 Kasım 2019 12:32
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Atık malzemeler köydeki öğrencilerin elinde hayat buldu

Bingöl merkeze bağlı Göltepesi köyü ilk ve orta okulu öğrencileri, evlerinde kullanılmayan malzemeleri geri dönüşüme kazandırıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca hazırlanan "Sıfır Atık Projesi" kapsamında, farkındalık oluşturma, çevre sorunlarına dikkat çekme ve çevre bilincini geliştirme seferberliği sürüyor.

Bu kapsamda Göltepesi İlk ve Orta Okulunda, her atılanın çöp olmadığı bilincini oluşturmak ve yeni ürün elde etmek için "Geri dönüşüm için bir fikrim var" projesi hayata geçirildi.

Görsel Sanatlar öğretmeni Beyhan Korkulutaş rehberliğinde, toplumsal ve çevre bilincinin oluşturulmasının hedeflendiği okulda, öğrenciler evlerinde kullanılmayan eşyaları beceri ve tasarım atölyesine getirdi.

Burada öğretmenleri nezaretinde çalışma yürüten öğrenciler, evde kullanılmayan tül perdeden pazar torbası, deterjan kutusundan kuş yuvası, yem torbasından mutfak önlüğü ve araba lastiğinden masa yaptı.

- "Çevre Beratı" ödülü aldı

Eğitim kurumlarının temizlik ve hijyen konusunda teşvik edilmesi, okul sağlığının daha iyi düzeye çıkarılması amacıyla verilen "Beyaz Bayrak" sahibi olan okul, atıklardan yapılan çalışma ile 81 ilde "Çevre Beratı" ödülü verilen 40 okul arasında yer aldı.

Okul müdürü Ferhat Elhakan AA muhabirine, Milli Eğitim Bakanlığının 2023 eğitim vizyon belgesinde ilk ve ortaokullarda hayata geçirmeyi düşündüğü beceri ve tasarım atölyesinin geçen yıl kurulduğunu belirterek, atölyede kullanılan malzemenin yüzde 80'inin atıktan oluştuğunu söyledi.

Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan "Sıfır Atık Projesi" kapsamında bir çok çalışma ile öncü okul olduklarını aktaran Elhakan, şöyle konuştu:

"Yapmış olduğumuz ve tasarladığımı çalışmalarla 81 ilde sadece 40 okulun almaya hak kazandığı Çevre Beratı ödülü aldık. Beceri ve tasarım atölyelerimizde öğrencilerimizin faklı ilgi ve yeteneklerine hitap eden alanlar öğrencilerim keşfetme bir şeyleri yapma atık malzemelerden geri dönüşüme yeni ürünler kazandırarak bir çok alanda öğrencilerimiz kendilerini geliştirdi."

Elhakan, atık malzemelerin geri dönüşüme kazandırılmasının hem çevreye hem de ülke ekonomisine önemli katkı sunduklarını kaydetti.

- "Biz de atık yok"

Görsel sanatlar öğretmeni Korkulutaş, "atık yoktur, yeni, yeniden vardır" sloganıyla yola çıkarak çocukların evlerinde kullanılmayan kumaşlar, annelerinin elbiselerini, eskittikleri formları atölye ortamına getirerek yeni ürünler ortaya çıkardıklarını söyledi.

Çevrenin korunmasına yönelik yaptıkları çalışmanın hem öğrencilerin hem de velilerin ilgisini çektiğini aktaran Korkulutaş, şöyle konuştu:

"Amacımız atık malzemelerden yeni ürünler üretme, onlara doğaya kazandırmak çocuklara çevre konusunda farkındalık yaratmak ve onlara doğa sevgisini aşılamak. Doğa dostu okul olarak hayvan sevgisi ve hayvanları koruma amaçlı kuş kafesleri tasarlamaya başladık. Yaptığımız kuş yuvalarını okulun çevresine astık. Bununla de yetinmedik kediler için yuva, mutfak önlükleri, masa, avize yaptık. Biz de atık yoktur, yine yeniden vardır. Her bulduğumuz atıktan yeni bir şeyle üretmeye çalışıyoruz. Öğrencileri ürettikçe mutlu oluyorlar."

- "Çıtalarla süsledim"

Öğrencilerden Pınar Çelik, görsel sanatlar dersinde atık malzemeden kuş evi yapması için ödev verildiğini dile getirdi.

Bunun üzerine evde annesinin çöpe atmaya hazırlandığı plastik deterjan kutusunu temizleyerek, yuva haline dönüştürdüğünü belirten Çelik, "Kuşların üşümemesi için bidonun altına kum ve talaş koydum, kutunun çevresini çıtalarla süsledim. Hayvanların mutlu olması, soğuktan korunması için deterjan kutusundan kuş yuvası yaptım." dedi.

Esmanur Gerçek ise "Poşetlerin çevreye zarar vermesi nedeniyle evde atılacak her türlü kumaşı bir araya getirip pazar torbası yaptıklarını belirterek, "Mesela evde kanepe örtümüzün bir köşesi yırtıldı, annem onu çöpe atacaktı. Onu okula getirip değerlendirdik, çantamızı yaptık." diye konuştu.
Anadolu Ajansı
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