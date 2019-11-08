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Devlet hastanesinde hastalara kişisel bakım

TEKİRDAĞ'da Halk Eğitim Merkezi kişisel bakım bölümü görevlileri, Marmara Ereğlisi Devlet Hastanesi'nde yatan hastalara manikür, pedikür, tırnak ve saç bakımlarını yaparak moral veriyor
 08 Kasım 2019 12:54
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Devlet hastanesinde hastalara kişisel bakım

TEKİRDAĞ'da Halk Eğitim Merkezi kişisel bakım bölümü görevlileri, Marmara Ereğlisi Devlet Hastanesi'nde yatan hastalara manikür, pedikür, tırnak ve saç bakımlarını yaparak moral veriyor.

Marmara Ereğlisi Devlet Hastanesi, Halk Eğitim Merkezi ile işbirliği yaparak, yatan hastaların motivasyonlarını yüksek tutmak için kişisel bakımlarını yapıyor. 15 yataklı hastanede yatan hastalara Halk Eğitim Merkezi kişisel bakım bölümü görevlilerince, manikür, pedikür, tırnak ve saç bakımları yapılarak, saçları kesiliyor. Devlet Hastanesi Hasta Hakları Birimi sorumlusu Fatma Aygör, uygulamanın hastalar üzerinde büyük motivasyon bıraktığını söyledi. Aygör, "Kurumumuz Marmara Ereğlisi Devlet Hastanesi olarak yatan hastalarımızın memnuniyeti için toplamı kattıkları değer için annelerimize, kadınlarımıza kurumumuz ve Halk Eğitim Merkezi'nin bir proje kapsamında hastalarımıza kişisel bakım uygulamaları yapılmaktadır. Bunları manikür, pedikür, saç bakımları, saç kesimleri usta öğreticileri tarafından gerçekleştiriliyor" dedi.


Devlet hastanesinde hastalara kişisel bakım

'BÜYÜK MUTLULUKLA YAPIYORUM'

Marmara Ereğlisi Halk Eğitim Merkezi'nde usta öğretici güzellik uzmanı Çiğdem Göker, hastalara hizmet vermekten büyük bir mutluluk duyduğunu belirterek, "Bu uygulama yatan hastalar için mutluluk verici bir şey. Burada hastalarımızın saç kesimi, manikür, pedikürlerini saç bakımlarını mutluluk ile yapıyorum. Gerçekten buraya her geldiğimde onlar ile hem sohbet ediyor hem de onların bakımlarını gerçekleştiriyorum. Çok mutluyum" diye konuştu.

Hastanede tedavi gören Memnune Cebeci, uygulamadan çok memnun olduğunu ifade ederek, "Ben bu hastaneye komada geldim. Doktorlara, hemşirelere hepsine çok teşekkür ediyorum. Bakım yapıyorlar çok memnun oldum" dedi.
DHA
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