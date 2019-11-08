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Hisarcıklıoğlu'dan 2019 için 'yüzde 1 büyüme' öngörüsü

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu: 2019'u yüzde 1 civarında büyümeyle kapatacağımıza inanıyoruz. Hem tüketimde hem de üretimde canlanma var. Güven endekslerindeki gerileme durdu, yukarı doğru çıkıyorlar. Hükümetin faizlerde sağladığı düşüş piyasaya olumlu yansımaya başladı. Özellikle kamu bankalarının reel sektöre bu dönem verdikleri destek çok değerliydi. Özel bankaların da bunu takip etmesini diliyoruz
 08 Kasım 2019 12:59
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Hisarcıklıoğlu'dan 2019 için 'yüzde 1 büyüme' öngörüsü

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye'nin her türlü olumsuz koşula rağmen 2019'u yüzde 1 civarında büyümeyle kapatacağına inandıklarını söyledi.

Hisarcıklıoğlu, "Trakya Bölgesi Oda ve Borsaları Müşterek İstişare Toplantısı"na katılmak üzere geldiği Edirne'de, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İş Yapma Kolaylığı Raporu"nda (Doing Business) son iki senede 27 basamak atlayarak 33'üncü sıraya yükseldiklerini, bunun önemli bir başarı olduğunu belirtti.

Türkiye'nin uzun yıllardır 60-70'inci sırada yer aldığı listede reformlar gerçekleştirerek 33'üncü sıraya yükselmesinin mutluluk verici olduğunu anlatan Hisarcıklıoğlu, "Doing Business raporu 190 ülkede şirketlere uygulanan mevzuat ve düzenlemelerin kıyaslandığı önemli bir rapor. Şirket kuruluşundan, kredi teminine, dış ticaretten, sözleşmelerin icrasına kadar bir işletmenin yaşam döngüsü süresince karşılaştığı tüm süreçleri incelemeye alıyor." diye konuştu.

Hisarcıklıoğlu, ekonomide yukarı doğru bir gidişin ve ılımlı bir toparlamanın başladığını gördüklerini ifade ederek, şöyle devam etti:

"Hem tüketimde hem de üretimde canlanma var. Güven endekslerindeki gerileme durdu, yukarı doğru çıkıyorlar. Hükümetin faizlerde sağladığı düşüş piyasaya olumlu yansımaya başladı. Özellikle kamu bankalarının reel sektöre bu dönem verdikleri destek çok değerliydi. Özel bankaların da bunu takip etmesini diliyoruz. Tüm bunların ışığında yılın son çeyreğinde ekonomide yüksek bir büyüme oranı yakalayacağımızı bekliyoruz. Her türlü olumsuz koşula rağmen 2019'u yüzde 1 civarında pozitif bir büyümeyle kapatacağımıza inanıyoruz. Öte yandan bankaların hizmet masrafı ve komisyonu altında yüksek kesintileri hala büyük sıkıntı ve şikayet kaynağı. Bu konuda da önlem almalarını istiyoruz."

Hisarcıklıoğlu, "Doing Business" kapsamında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın himayelerinde Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ve bakanlıklar ile eylem planı hazırladıklarını dile getirdi.

Hedeflere ulaşmak için planlı, programlı çalıştıklarını, gelecek sene için yapacakları reformlara şimdiden yoğunlaştıklarını vurgulayan Hisarcıklıoğlu, "Bizim gönlümüz de gözümüz de ülkemizin, bayrağımızın layık olduğu yerde, en tepelerde. Ancak ayaklarımız yere basarak ilerliyoruz, önce 'ilk 20'ye girelim' diyoruz. Daha sonra zamanla daha da yukarılara çıkacağız inşallah." diye konuştu.

- İslam Ülkeleri İş Forumu yapılacak

Hisarcıklıoğlu, 14-16 Kasım'da Pakistan Karaçi'de 57 İslam ülkesinin temsil edildiği İslam Ticaret, Sanayi ve Tarım Odası Yönetim Kurulu toplantısına katılacağını ifade etti.

Kendisinin aynı zamanda İslam Ticaret, Sanayi ve Tarım Odası Başkan Yardımcılığı görevini yürüttüğünü belirten Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

"Barış Pınarı Harekatı konusunda TOBB tarafından, yurt dışındaki muhataplarımıza mektup göndermiştik. Bu toplantıda da Türkiye'nin haklı gerekçelerini anlatacağım. Karaçi'de İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkelerle İslam Odası İş Forumu, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (ECO) Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu toplantısı ile Türkiye-Pakistan Ticaret ve Sanayi Odası Forumu ortak toplantısı gerçekleştireceğiz."
Anadolu Ajansı
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