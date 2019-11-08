Trabzon'da FETÖ operasyonu: 11 şüpheli yakalandı
Trabzon merkezli 10 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda 11 şüpheli yakalandı
|08 Kasım 2019 13:43
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Trabzon merkezli 10 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda 11 şüpheli yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce, FETÖ/PDY içerisinde ankesörlü telefonlarla ardışık arama yöntemini kullandıkları ileri sürülen ve aralarında muvazzaf yüzbaşı ve üsteğmenlerin de olduğu toplam 17 şüphelinin yakalanmasına yönelik Trabzon, Muğla, Hakkari, Tekirdağ, Amasya, Erzincan, Kırklareli, Antalya, Mersin ve Bursa'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Diğer 6 şüphelinin ise yakalaması için çalışmalar devam ediyor.
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