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22 yıllık polis memurundan 22'nci resim sergisi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, polis memuru İsmail Utku 22'nci kişisel resim sergisini açtı. Hiçbir sanat eğitimi almadan kendini geliştirdiğini belirten Utku, sergisinde 50 yağlı boya tablosuna yer verdi
 08 Kasım 2019 13:50
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22 yıllık polis memurundan 22'nci resim sergisi

Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli 22 yıllık polis memuru İsmail Utku, 'Sevgi İzleri' adını verdiği 22'inci kişisel resim sergisini Marmaris'te açtı.

Marmaris Kültür Sanat Evi'ndeki sergide Utku, 3 yıllık bir çalışma sonucunda yaptığı toplam 50 yağlı boya tablosunu beğeniye sundu. Sergiye ilk günden ilgi büyük oldu.

Hiçbir resim eğitimi almadan kendini geliştirdiğini söyleyen polis memuru İsmail Utku, Polisliğe başladığım ilk yıllardan bugüne kadar resim yapıyorum. Muğla'nın ilçelerini hem geziyorum hem de o şehrin öne çıkan tarihi eser, insanlar ve doğasını resmediyorum. Herkesi cezbeden ve sevdiğimiz hayvan, doğa, tarihi ve kültürel eserleri tablolarıma aktarmam nedeniyle sergiye 'Sevgi İzleri' adını verdim. Mesleğimden arta kalan zamanlarımda Muğla'nın tüm güzelliklerini tablolarıma aktarmaya çalışıyorum dedi.

Sergi, 13 Kasım'a kadar gezilebilecek.
DHA
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