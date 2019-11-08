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TBMM Aksaray'da otizmli öğrencilerin 'yuhalandığı' iddiasını araştıracak

TBMM Down Sendromu, Otizm ve Diğer Gelişim Bozuklukları Araştırma Komisyonu Başkanı Kemal Çelik: Salı günü Meclis Araştırma Komisyonu olarak bu tür toplantımızın birisini de Aksaray'da yapacağız. Orada hem Valiliği hem aileleri iki taraflı dinleyeceğiz. Okulda bir inceleme yapacağız. İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerini dinleyeceğiz. İnşallah biz de tavsiyemizi, raporumuzu ilgililere ileteceğiz
 08 Kasım 2019 13:59
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TBMM Aksaray'da otizmli öğrencilerin 'yuhalandığı' iddiasını araştıracak

TBMM Down Sendromu, Otizm ve Diğer Gelişim Bozuklukları Araştırma Komisyonu Başkanı Kemal Çelik, Aksaray Mehmetçik İlkokulunda otizmli öğrencilerin "yuhalandığı" iddiasına ilişkin, "Salı günü Meclis Araştırma Komisyonu olarak bu tür toplantımızın birisini de Aksaray'da yapacağız. Orada hem Valiliği hem aileleri iki taraflı dinleyeceğiz. Okulda bir inceleme yapacağız. İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerini dinleyeceğiz. İnşallah biz de tavsiyemizi, raporumuzu ilgililere ileteceğiz." dedi.

Komisyon üyeleriyle Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy'u ziyaret eden Çelik, burada yaptığı konuşmada, komisyonun çalışmalarını anlattı.

Aksaray'da otizmli çocukların, eğitim gördükleri okulda "yuhalandığı" iddiasına değinen Çelik, bu olayın bütün Türkiye'yi üzdüğünü ve incittiğini belirtti.

Çelik, bu olaydan komisyon üyelerinin de son derece etkilendiğini vurgulayarak, konuyu araştıracaklarını ve toplumsal hassasiyetleri dikkate alacaklarını bildirdi.

- "Bizler iyi niyetle bu çocuklarımıza ve ailelerimize sahip çıkacağız"

Dün komisyon olarak Aksaray'daki konuyla ilgili açıklama yaptıklarına işaret eden Çelik, şunları söyledi:

"Eğitim Bakanlığımız, zaten bu konuda çalışma yaptı. Bu kaynaştırma eğitimi çok önemli. Dünyada ne önemliyse Türkiye'de de önemli. Okullarımızdaki bu eğitimlerde bazı hatalar olabiliyor, bazı bilinçsiz aileler olabiliyor. Onlar, bu çocukları anlayamıyor. Demek ki bu konuda aile eğitiminin de önemini görüyoruz. Bu program olmasaydı biz belki de Aksaray'da olacaktık ama Kocaeli programımızı değiştirmek istemedik. Salı günü Meclis Araştırma Komisyonu olarak bu tür toplantımızın birisini de Aksaray'da yapacağız. Orada hem Valiliği hem aileleri iki taraflı dinleyeceğiz. Okulda bir inceleme yapacağız. İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerini dinleyeceğiz. İnşallah biz de tavsiyemizi, raporumuzu ilgililere ileteceğiz. Onlar da gereği neyse onu yapacaklar ama belki de derler ya, 'Her işte bir hayır vardır.' Bu belki de hayırlı olacak. Belki de toplumun farkındalık olayının daha fazla gelişmesi açısından da bu hayırlı olacak. Bizler iyi niyetle bu çocuklarımıza ve bu ailelerimize sahip çıkacağız."

Bir gazetecinin "Aksaray'daki olayın 2 veli arasında çıkan tartışmadan kaynaklandığı" şeklindeki iddiaları hatırlatması üzerine Çelik, "Bu konuda bize değişik bilgiler geliyor ama en doğrusu bunu yerinde araştırmaktır. Konu hassas olunca, veliler hemen bunu gündeme getiriyor. Çok etkili bir sosyal medyamız var. Aileler çok örgütlü, haklarını da güzel savunuyorlar ama bu arada olay biraz büyütülmüş olabilir. Bunların üzerinde biz çok durmayacağız. Önemli olan şudur: Belki de demin dediğim gibi, bu daha fazla çaba sarf etmemizi sağlayabilir. Konuyu araştıracağız." ifadelerini kullandı.

Daha sonra komisyon üyeleri, İzmit Özel Eğitim Uygulama Okulunda, öğrencilerle ve velilerle sohbet etti.

Komisyon üyeleri, 2 gün boyunca özel eğitim veren okullara ziyaretlerde bulunacak.

Anadolu Ajansı
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