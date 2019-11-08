TUS yerleştirme sonuçları açıklandı
ÖSYM, TUS yerleştirme sonuçlarını açıkladı
|08 Kasım 2019 14:05
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2019-TUS 2. Dönem Yerleştirme Sonuçları Açıklandı
23-31 Ekim 2019 tarihleri arasında tercihleri alınan 2019 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2019-TUS 2. Dönem) yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 08 Kasım 2019 tarihinde saat 14.00'ten itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir.
Yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler Ek'te sunulmuştur.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI
2019-TUS 2. Dönem Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler
2019-TUS 2. Dönem Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (GENEL/YABANCI UYRUKLU)
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