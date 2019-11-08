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Bu limonun kilosu bahçede 10, markette 45 lira

Türkiye'de ilk defa Mersin'in Silifke ilçesinde hasadı yapılan lime cinsi limonun hasadı yapıldı. Bin ağaçtan ilk senesinde 160 kilogram hasat yapılan limonun bahçede kilosu 10, marketlerde 45 liradan satılıyor
 08 Kasım 2019 14:41
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Bu limonun kilosu bahçede 10, markette 45 lira

Türkiye'de ilk defa Mersin'in Silifke ilçesinde hasadı yapılan lime cinsi limonun hasadı yapıldı. Bin ağaçtan ilk senesinde 160 kilogram hasat yapılan limonun bahçede kilosu 10, marketlerde 45 liradan satılıyor.

Meksika ve Kolombiya'dan ithal getirilen lime cinsi limon hasadı yapıldı. Lime cinsi limon marinasyon pasta, dondurma, kokteyl ve kozmetik sanayiinde kullanılan limonun dışı yeşil içi yeşil, çekirdeksiz ve sulu olması özelliği ile dikkat çekiyor.

Silifke'de 32 dönüm arazide bin ağaçla üretimine başlanan tropikal özelliği ile dikkat çeken limonun ilk hasadından 160 kilogram kilosu 10 liradan İstanbul'a gönderildi.

Kokusu ve aroması ile ağızlarda hoş bir tat bırakan lime cinsi limonun ilk senesinde hasada başladıklarını belirten üretici Cem Ergül, "Bugün ilk Meksika lime misket limon dediğimiz ürünümüzün hasadına başladık. Silifke'de şu anda en büyük Türkiye'deki bahçeyi yapmış bulunmaktayız. İlk yaşında olmasına rağmen şu anda bin ağaçtan 160 kilo ürün aldık. Birinci kalite üründür. Bu bölge tropikal bölgedir. Bu tip ürünler burada çoğaldıkça ithalatın azalacağını ummaktayım. Biz buradaki hale 10 liradan gönderiyoruz İstanbul'da marketlerde 45 liradan satılıyor. Lime cinsi limon marinasyon pasta, dondurma, kokteyl ve kozmetik sanayide kullanılan limonun dışı yeşil içi yeşil, çekirdeksiz ve sulu olması özelliği ile dikkat çekiyor. Rusya talep ediyor. Biz bunu iyi tanıtırsak ülkemize bir katma değer katarız. Bu ürün aynı zamanda kozmetik sanayinde de kullanmaktadır. Bu bölgede tropikal ürünün olduğu kanıtlandı. Bu ürünle çok güzel şeyler başaracağımıza inanıyorum" dedi.
İhlas Haber Ajansı
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