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Ortaokul öğrencisi tasarladı, Türkiye birincisi oldu

Samsun'un Havza ilçesinde, Ahmet Yusuf Altınnur tarafından tasarlanan sanal gerçeklik gözlüğü, herhangi bir sıkıntı nedeniyle rehberlik servisine giden öğrenciyi, bulunduğu ortamdan tamamen soyutlayarak stresten uzaklaştırmayı amaçlıyor
 08 Kasım 2019 14:45
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Ortaokul öğrencisi tasarladı, Türkiye birincisi oldu

Samsun'da, Havza Makbule Yusuf Ölçer Yatılı Bölge Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Ahmet Yusuf Altınnur, tasarladığı "sanal gerçeklik gözlüğü" ile, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenen yarışmada Türkiye birincisi olmanın gururunu yaşıyor.

Sanayi ve Verimlilik Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen "2019 Verimlilik Temalı Fikir ve Kısa Film Yarışması"na "Sanal gerçeklikle rehberlik" isimli projesiyle katılan 13 yaşındaki öğrenci, ortaokullar kategorisinde 49 proje arasından Türkiye birinciliğine layık görüldü.

Ödülünü Ankara'da düzenlenen törenle alan genç, okulunun gurur kaynağı oldu.

Okul müdürü Hüseyin Yavuz, AA muhabirine, çok mutlu olduklarını dile getirerek, öğrencileri çağın gereklerine uygun şekilde geleceğe hazırlamaya çalıştıklarını söyledi.

Projenin danışmanı ve okulun rehber öğretmeni Yusuf Tektaş da sanal gerçeklik gözlüğünün özellikle oyunlarda gençlerin kullandığı bir teknoloji olduğuna işaret etti. Sanal gerçeklik gözlüğünü rehberlik servisine gelen öğrencilere taktırıp, olmak istedikleri yeri hayal etmelerini istediklerini anlatan Tektaş, "Çevreden ve gürültüden etkilenebiliyorlar veya tam hayal etmeyi gerçekleştiremiyorlar ama sanal gerçeklik gözlüğü ile bulunduğu ortamdan tamamen soyutlayarak, kaygı durumu ile gelen öğrencilerin stresini azaltıyoruz." dedi.

Ahmet Yusuf Altınnur ise okulun rehberlik servisine gelen öğrencinin, görüşme öncesi öğretmeni tarafından rahatlatılmak istenirken yaşadığı zorlukları fark ettiğini, sorunu, sanal gerçeklik gözlüğü ile çözmeyi düşündüğünü belirtti.

Fikrini öğretmeni ile paylaştığını aktaran Altınnur, "Projenin amacı, rehberlik öğretmenine gelen öğrencilerin rahatlamaları ve adapte olmalarını sağlamak. Kulaklıktan ses geliyor, dışarıdaki seslerden rahatsız olmasın diye. Sanal gerçeklik gözlüğü ile de istediği yerde olduğu hissi oluşturuluyor. Uygulamadan sonra öğrenci rahatlıyor ve stresini atmış oluyor. Amacım projeyi daha da geliştirmek." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
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