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Bakan Soylu: Karayılan'ı ölü yılan haline getireceğiz

Soylu: (Kırmızı kategorideki 2 teröristin öldürülmesi) Karayılan üzülmüş. Burada milletimize sözümüzdür, Karayılan'ı ölü yılan haline getireceğiz
 08 Kasım 2019 14:59
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Bakan Soylu: Karayılan'ı ölü yılan haline getireceğiz

Soylu: "(Kırmızı kategorideki 2 teröristin öldürülmesi) Karayılan üzülmüş. Burada milletimize sözümüzdür, Karayılan'ı ölü yılan haline getireceğiz."

"(DEAŞ'lıların vatandaşı oldukları ülkelere iadesi) Şimdi biz bunları size iade edeceğiz diyoruz. Pazartesiden itibaren başlıyoruz."
Anadolu Ajansı
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