1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Erdoğan'ın avukatından 'Man Adası' davası açıklaması

Avukat Ahmet Özel: (Man Adası davası) Davalı sıfatını koruyan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu lehine bozma kararı verildiği yönündeki kamuoyunu yanıltıcı haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Bu minvalde yerel mahkemeler tarafından verilen kararlara ilişkin Bölge Adliye Mahkemesi (İstinaf) tarafından usule ilişkin bir bozma kararı verilmiş olup dosyanın esası incelenmemiştir
 08 Kasım 2019 15:01
Yazdır
Erdoğan'ın avukatından 'Man Adası' davası açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Ahmet Özel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında "Man Adası" davası kapsamında ödemeye mahkum edildiği manevi tazminat kararlarına ilişkin istinaf tarafından bozma kararı verildiği yönüne yapılan haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Ahmet Özel, yaptığı yazılı açıklamada, kamuoyunda "Man Adası" davası olarak bilinen ve davalısı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olan davada, yerel mahkeme kararına karşı hem davalı, hem de davacının karşılıklı olarak istinaf yoluna başvuru yaptığını belirtti.

Özel, açıklamasında şunları kaydetti:

"Davalı sıfatını koruyan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu lehine bozma kararı verildiği yönündeki kamuoyunu yanıltıcı haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Bu minvalde yerel mahkemeler tarafından verilen kararlara ilişkin Bölge Adliye Mahkemesi (İstinaf) tarafından usule ilişkin bir bozma kararı verilmiş olup dosyanın esası incelenmemiştir. Yerel mahkemede açılan ve müvekkillere atılan iftira yollu hareketlere ilişkin kazanılan tazminat miktarları vekil sıfatıyla icraya konulmuş olup, yatırılan tazminat miktarları icra dosyasında depo edilmiştir."

Bölge Adliye Mahkemesi tarafından usuli eksikliklerin giderilmesi nedeniyle verilen bozma kararının dosyadaki davalı tarafından işlenen haksız fiil tazminat miktarına ilişkin olmadığını belirten Özel, verilen kararın sadece usuli yönden bir bozma kararı olduğunu vurguladı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Kışanak ve Tuncel yeniden hakim karşısında
16 Ekim 2019 17:57		 Şemdinli savcısı Sarıkaya'ya verilen ceza İstinaf'ta onandı
15 Ekim 2019 17:05
Polise küfreden sanığa mahkemeden beraat
01 Ekim 2019 10:39		 Kışanak ve Tuncel yeniden yargılanacak
19 Temmuz 2019 14:09
İstinaftan, İstanbul BB işgal davası cezalarına onama
17 Temmuz 2019 14:54		 MİT tırları davasında Berberoğlu ve Gül hakkında karar
15 Mayıs 2019 14:39
Mide ameliyatında ölüme ilişkin iki doktora beraat
18 Mart 2019 13:11		 İstinaf, oğlunu öldüren babanın cezasını düşürdü
21 Ocak 2019 17:22
Emrah Serbes'in cezası onandı
11 Aralık 2018 12:45		 Eşindeki köpeklerini görme talebini üst mahkeme de reddetti
04 Aralık 2018 12:38
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:32 - Yargıtay'dan darbe davasında onama kararı15:30 - KPSS Öğretmenlik sınav puanının geçerlilik süresinin 1 yıla indirilmesini eleştirdi15:29 - İstanbul'da ofis kiralamaları üçüncü çeyrekte artış gösterdi15:24 - PKK'nın kirli yüzü uluslararası raporlarda15:20 - Tarımda, korsan kursa devam!15:19 - Minik öğrenciyi ezen sürücü tutuklandı15:17 - 'Belediyelerimizle daha büyük bir iş birliğine ihtiyacımız var'15:08 - FETÖ'nün sözde bölge imamına etkin pişmanlık indirimi15:05 - 'Ulu Cami'nin silüetini bozan yapılar kamulaştırılacak'15:04 - MSB: Irak'ın kuzeyindeki 9 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi
15:01 - Erdoğan'ın avukatından 'Man Adası' davası açıklaması14:59 - Bakan Soylu: Karayılan'ı ölü yılan haline getireceğiz14:45 - Ortaokul öğrencisi tasarladı, Türkiye birincisi oldu14:41 - Bu limonun kilosu bahçede 10, markette 45 lira14:40 - POMEM ilanlarına başvuruda; şehit yakını, askerlik, siyasi parti üyeliği değişikliği14:32 - Kütahya'da FETÖ'nün hücre evlerine operasyon14:30 - Erdoğan: Mektubu Trump'a takdim edeceğim14:21 - Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması: Yaşlı nüfusun payı arttı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Nazlı Ilıcak ve Ahmet Altan'ın, FETÖ davasından tahliye edilmesi;
ÇOK OKUNANLAR
18 aydır açıklanamayan sınav, TBMM gündeminde
Bülent Arınç: KHK faciadır dememeliydim
Memurlar.net olarak Milli Eğitim Bakanı'yla konuştuk... 'Rahmetli annemin bir sözü vardı, atın kuyruğu dursun sen durma'
'31 Martı iptal ettirenler ahmaktır' sözüne YSK'dan suç duyurusu
Ahmet Hakan: Ali Babacan, sadece 'mıy mıy' yapıyor
AK Parti tabanından Arınç tepkisi: Gereği yapılsın!
Aktif Eğitim Sen için de emsal olabilecek önemli karar
Otizmli öğrencilerin bulunduğu okulun müdürü açığa alındı
Camileri sandalye ile doldurup kiliseye çevirdiler
İnşaat mühendisleri, 92 KPSS puanıyla atanamıyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
cadılar bayramı kutlamalarının ülkemizde yaygınlaşması 1
suriye ordusunun güçlerini kuzeye yönlendirmesi 1
ankara 3
mtv'ye yüzde 22 zam gelmesi 1
bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın 1
markette cep telefonuyla konuşarak dolanmak 4
kurum servislerinde yer kapma telaşı 3
kaldırım taşının altına biriken su 2
06.11.2019 real madrid vs galatasaray maçı 8
ptt kargo 4
SON İLANLAR
Hatay Hassa SYDV Personel Alım İlanı
Sivas Buruciye Aş. Geçici 5 İşçi Alacak
Zonguldak Gümeli Belediyesi 1 İşçi Alacak
Tekirdağ Saraykent Turizm 25 İşçi Alacak
Manisa Akhisar Belediyesi 2 İşçi Alacak
Kastamonu İhsangazi SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
İzmir Çesme Çestur 1 İşçi Alacak
Balıkesir Gönen Belediyesi Engelli 7 İşci Alacak
Aydın İncirbel Akar Turizm 14 İşçi Alacak
Aydın Büyüşehir Belediyesi 12 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam