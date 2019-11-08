MSB: Irak'ın kuzeyindeki 9 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi
Metina bölgesine düzenlenen hava harekatıyla 9 teröristin etkisiz hale getirildiği, terör örgütüne karşı operasyonların hız kesmeden devam edeceği bildirildi
|08 Kasım 2019 15:04
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Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine gerçekleştirilen hava harekatında 9 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde terör örgütü PKK mensuplarının belirlenmesi üzerine hava harekatı düzenlendi.
Harekat sonucu 9 terörist etkisiz hale getirilirken açıklamada, "Terör örgütüne karşı operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek" ifadesine yer verildi.
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