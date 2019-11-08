KPSS Öğretmenlik sınav puanının geçerlilik süresinin 1 yıla indirilmesini eleştirdi

Bilindiği üzere, Milli Eğitim Bakanlığı, KPSS Öğretmenlik sınav sonuçlarının geçerlilik süresini 1 yıla indirmiştir. Ancak, 2018 ve 2019 KPSS Öğretmenlik puanları birarada kullanılabilecektir.

KPSS Öğretmenlik sınav puanlarının geçerlilik süresinin iki yıla çıkarılması ancak her yıl sınav yapılması, farklı zorluk derecelerine sahip sınav puanlarının birlikte değerlendirilmesi gibi bir sorun ortaya çıkmıştır. Özellikle 2019 yılı KPSS'ye giren adaylar, sınav sorularındaki zorluk derecesine rağmen 2018 KPSS Öğretmenlik sınav puanlarına sahip adaylarla eşit şekilde değerlendirmeye tepki göstermiş, bu tepki hem memurlar.net forumlarında hem de sosyal medyada sıkça yer almıştı.

Ancak, yaşanan gelişmelerden haberdar olmadığını düşündüğümüz CHP Edirne Milletvekili Doç. Dr. Okan Gaytancıoğlu bugün bir açıklamaya yaparak, AKP'nin KPSS'yi bir gelir kapısına dönüştürdüğüne belirtmiş ve "ÖSYM artık bir seçme ve yerleştirme birimi olmaktan çıkmıştır. AKP'nin yeni bir gelir kapısı, vergilendirme aracı olmuştur. Şimdi utanmadan atanamayan öğretmenlere sen her yıl sınava gir, sınav parası yatır ama ben seni atamayacağım deniliyor. Göz dikmediğiniz bir atanamayan öğretmenlerin cebi vardı, ona da mı göz diktiniz? İnsaf, o cepler bomboş, delik. " demiştir.

Hükümete, atama yapmadığı için eleştiride bulunabilir ama zaten haksızlık doğuran bir uygulamanın düzeltilmesi sonrasında, bu değişikliğin, Ak Parti için yeni bir gelir kapısı, yeni bir vergilendirme aracı şeklinde nitelendirilmesi, doğru bir eleştiri değildir.

Edirne Milletvekili Gaytancıoğlu, bilgi sahibi olmak için memurlar.net forumundaki şu tartışmaya bakabilir.