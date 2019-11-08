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Tarımda, korsan kursa devam!

Devletin; uzman personelini, eğitim salonlarını, arazilerini, laboratuvarlarını kullanarak, birde üstüne katılımcılardan fahiş miktarda para alarak, hiç masrafsız kurs düzenleme yetkisi ve konforu kimde var?
 08 Kasım 2019 15:20
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Tarımda, korsan kursa devam!

Bitki Islahçıları Alt Birliği her yıl olduğu gibi bu yılda, hiçbir masrafı olmadığı halde fahiş bir fiyata Bitki Islahçı kursu düzenleyeceğini ilan etmiştir.

Kursun adı; Bitki Islahçı kursu

Düzenleyen; BİSAB

Kurs süresi; 3 ay içinde sayılı günler.

Teorik eğitim; ...... Oteli/Antalya (masrafı katılımcı öder)

Uygulama eğitimi; devlet kuruluşlarının salon, arazi ve laboratuvarları (ücretsiz kullanım imkanı)

Eğitmenler; devlet memuru uzman personel (ücretsiz, karın tokluğuna)

Kursiyerden alına ücret; 16 bin 500 tl ve katılımcının kendi masraflarını kendi ödemesi şartıyla

Katılabilecekler; parayı veren herkes

Mevzuatı; belirsiz, 5553 nolu kanunda, Bitki Islahçısı düzenleme yetkisi yok, sadece üyelerine kurs düzenleme ibaresi var. Kanundaki ibare, ilgili kurstan sertifika alarak, ziraat mühendisinin aldığı diplomanın önüne geçecek yetkiyi elde etmeyi karşılamıyor. Ayrıca Sertifika verme hakkının Milli eğitim yönü de es geçilmiş. Eğer verilen sadece bir kurs belgesi ise, o da Sertifikayı karşılamaz.

Bitki ıslahının çok zor bir iş olduğunu söyleyip, enstitülerde çalışan mühendisleri en az beş yıl çalışması şartıyla ıslah projelerine dahil edenler, bugün parayı bastırıp üç aylık kursu alınca ıslahçı saymaları çelişkisini de vurgulamadan geçmek olmaz.

Araştırma enstitülerinde bitki ıslahı eğitimi ve bununla ilgili tüm çalışma ve uygulama ortam ve kapasitesi varken, bunun ücretsiz veya cüzi bir miktarla yapılma imkanı varken ve daha önceleri böyle yapılıyorken, devletin her türlü imkanı kullanılarak sadece bir tek sivil toplum kuruluşuna fahiş bir ücret alma karşılığında böyle bir yetki verilmesi hem adil değildir, hem de devletin demokratik ve şeffaf yapısına uymamaktadır.

Kırkın üzerinde Ziraat Fakültesi, ellinin üzerinde araştırma enstitüsü ve Tarım Orman Bakanlığının Eğitim Yayım Başkanlığı ve bağlı eğitim kurumları varken, kadrosunda emekli birkaç ziraat mühendisi bulunduran sıradan bir sivil toplum kuruluşuna, devlet bürokratları eliyle, mevzuatı belirsiz bir yetki verilmesi tarım için garabettir.

Bu kursta Araştırma Enstitülerinde görev alan uzmanlar, Enstitü adına veya Tarım Orman Bakanlığı adına değilde, birlik adına bu kurslarda eğitimci olarak kullanılmaktadırlar. Sırf bu işler için kurulmuş dört düzine enstitü ve yüzlerce uzmanıyla, eğitim ve uygulama ortamıyla, binlerce dönüm arazileriyle, eğitim salonlarıyla, laboratuvar ve teknik imkanlarıyla bu ıslahçı kursunu niye yapamıyorlar?

Kerameti kendinden menkul oluşumlara devletin; uzman personelini, arazilerini, laboratuvarlarını kullanarak, birde üstüne katılımcılardan fahiş miktarda para alarak bu kursları düzenleme imkan ve yetkisi vermenin anlamı nedir? Ayrıca katılımcı masrafını kendi karşılayacaksa ekstra para almanın mantığı nedir? Zira Sivil Toplum Kuruluşları kar amacı gütmeyen kuruluşlardır.

Bu tür uygulamalara göz yumanlar; tarımda çok başlılığı, keyfi uygulamaları, devlet kurumlarının etkisizleşmesini, güvensizliği, kalitesizliği, tarımsal düşüşü beraberinde getirdiğini unutmamalıdır.

M. Murat GÜN
Memurlar.Net - Özel

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