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MEB'den öğretmenlere özel site

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğretmenlerin mesleki gelişim programlarından, eğitim haberlerinden, etkinliklerden haberdar olabilecekleri, öğretmen kitaplığına erişim sağlayabilecekleri kendilerine özel web sitesinin yayında olduğunu açıkladı
 08 Kasım 2019 15:40
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MEB'den öğretmenlere özel site

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; öğretmenlerin mesleki gelişim programlarından, eğitim haberlerinden, etkinliklerden haberdar olabilecekleri, öğretmen kitaplığına erişim sağlayabilecekleri kendilerine özel web sitesinin yayında olduğunu bildirdi.

Bakan Selçuk'un yaptığı paylaşım;

Memurlar.Net
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