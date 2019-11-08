FETÖ sanığı eski astsubaya etkin pişmanlık indirimi

Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik "ankesör" soruşturması kapsamında, tutuksuz yargılanan ve etkin pişmanlıktan yararlanan sanık eski astsubay Mert E, 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara 27. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davaya, tutuksuz sanık Mert E. ve avukatı katıldı.

Duruşmada savunma yapan Mert E, çocuk sayılabilecek yaşta FETÖ ile tanıştığını, bu yapının amacının ne olduğunu bilmeden içerisinde bulunduğunu söyledi.

Hava astsubay meslek okuluna başladığında örgütle irtibatını koparmaya çalıştığını öne süren Mert E, "Ahmet isimli şahıs sürekli irtibat kurmaya çalıştı. Ben kendileriyle görüşmeyeceğimi söyledim. Beni derslerimle tehdit ettiler." diye konuştu.

Daha sonraki süreçte okulda FETÖ'cü olduğunu düşündüğü komutanları tarafından kendisine mobbing uygulandığını savunan Mert E, bu komutanların ve örgüt abilerinin isimlerini savcılık ve mahkeme aşamasında verdiğini belirtti.

FETÖ'nün 'mahrem imamı' tarafından ankesörlü telefonlardan periyodik ve ardışık şekilde arandığını da kabul eden Mert E, "Daha 17 yaşında bir çocuktum, ders çalışma bahanesiyle beni yanlarına çektiler. Pişmanım etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istiyorum." dedi.

Sanık avukatının beyanının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan Mert E'yi, 1 yıl 6 ay 20 gün hapis cezasına çarptırdı. Ayrıca heyet, sanık hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

Eski astsubay Mert E, kararın kesinleşmesinin ardından 5 yıl boyunca kasıtlı bir suça karışmaz ise hakkındaki hüküm düşecek.