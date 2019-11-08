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Mobil Okul Timleri, derse girmeyen öğrencileri ailelerine teslim etti

İstanbul'da, Mobil Okul Timleri (MOT) okul önleri ile çevrelerinde suçlulara göz açtırmıyor. 2 yıl önce kurulan MOT ekipleri, bugüne kadar yaptıkları kontrollerde 28 kilogram uyuşturucu, 131 silah ve 141 kuru sıkı tabanca ele geçirdi. Arama kaydı bulunan 19 bin 941 kişiyi yakalayan ekipler, ders saatinde dışarıda bulunan 2 bin 287 öğrenciyi ailelerine teslim etti
 08 Kasım 2019 16:10
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Mobil Okul Timleri, derse girmeyen öğrencileri ailelerine teslim etti

İstanbul Çocuk Şube Müdürlüğü bünyesinde 2 yıl önce Mobil Okul Timleri (MOT) kuruldu. 65 MOT ekibinde çocuk, asayiş, narkotik ve trafik şubelerinden polisler görevlendirildi.

Kuruldukları ilk günden bu yana okul önleri ve çevrelerinde denetimlerini aralıksız sürdüren MOT ekipleri sayesinde son 10 ayda hırsızlık olaylarında yüzde 30, uyuşturucu olaylarında da yüzde 47 azalma yaşandı.

2 YILDA 28 KİLO UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ, 1845 KİŞİYE İŞLEM YAPILDI

MOT ekipleri, 2 yılda 28 kilogram uyuşturucu madde ele geçirdi. Uyuşturucu satan ve içen 1845 hakkında işlem yaptı. Ekipler, aynı sürede 131 silah ve 141 kuru sıkı tabanca ele geçirdi. Terör, gasp, cinsel saldırı gibi farkı suçlardan arama kaydı bulunan 19 bin 941 kişiyi de yakaladı.

2 BİN 287 ÖĞRENCİ AİLEYE TESLİM EDİLDİ

Ayruca ders saatlerinde okul çevrelerindeki internet kafe ve parklarda bulunan 2 bin 287 öğrencinin velisine bilgi verildi. Bu çocuklar ailelerine teslim edildi.
DHA
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