Mobil Okul Timleri, derse girmeyen öğrencileri ailelerine teslim etti
|08 Kasım 2019 16:10
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İstanbul Çocuk Şube Müdürlüğü bünyesinde 2 yıl önce Mobil Okul Timleri (MOT) kuruldu. 65 MOT ekibinde çocuk, asayiş, narkotik ve trafik şubelerinden polisler görevlendirildi.
Kuruldukları ilk günden bu yana okul önleri ve çevrelerinde denetimlerini aralıksız sürdüren MOT ekipleri sayesinde son 10 ayda hırsızlık olaylarında yüzde 30, uyuşturucu olaylarında da yüzde 47 azalma yaşandı.
2 YILDA 28 KİLO UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ, 1845 KİŞİYE İŞLEM YAPILDI
MOT ekipleri, 2 yılda 28 kilogram uyuşturucu madde ele geçirdi. Uyuşturucu satan ve içen 1845 hakkında işlem yaptı. Ekipler, aynı sürede 131 silah ve 141 kuru sıkı tabanca ele geçirdi. Terör, gasp, cinsel saldırı gibi farkı suçlardan arama kaydı bulunan 19 bin 941 kişiyi de yakaladı.
2 BİN 287 ÖĞRENCİ AİLEYE TESLİM EDİLDİ
Ayruca ders saatlerinde okul çevrelerindeki internet kafe ve parklarda bulunan 2 bin 287 öğrencinin velisine bilgi verildi. Bu çocuklar ailelerine teslim edildi.
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