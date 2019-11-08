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Belediye başkanı ve meclis üyeleri caddelerde çöp topladı

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu ve farklı partilere mensup belediye meclisi üyeleri, sokaklarda çöp temizliği yaptı
 08 Kasım 2019 16:12
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Belediye başkanı ve meclis üyeleri caddelerde çöp topladı

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu ve farklı partilere mensup belediye meclisi üyeleri, sokaklarda çöp temizliği yaptı.

Ekicioğlu ile CHP, AK Parti ve İYİ Partili belediye meclis üyeleri, kent merkezindeki Terme Caddesi'nde bir araya geldi.

Ellerinde torbalarla Terme ve Atatürk caddelerinde izmarit ve çöpleri toplayan başkan ve üyeler, "Her yer temiz olacak" sloganıyla temiz çevre için farkındalık oluşturdu. Ekicioğlu ve meclis üyelerini çöp toplarken gören vatandaşlar da etkinliğe katıldı.

Başkan Selahattin Ekicioğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kampanyaya destek veren herkese teşekkür etti.

Geçen hafta katı atık tesisinin etrafında temizlik yaptıklarını anlatan Ekicioğlu, şimdi de Terme ve Atatürk caddeleri üzerinde çöp toplayarak örnek olmaya gayret ettiklerini söyledi.

Ekicioğlu, "Şehrimize toz kondurmamayı hedefliyoruz. Topladığımız izmarit ve çöpleri görevlilere teslim ederek depolama merkezimize gönderdik. Bu farkındalığa belediye meclisi üyelerimizin de destek vermesi, ayrı bir güzellik. Daha temiz ve daha yeşil bir Kırşehir için hep birlikte çalışacağız." dedi.
Anadolu Ajansı
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