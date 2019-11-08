Mardin'de 2 muhtar açığa alındı
Mardin'in Ömerli ilçesinde 2 muhtar, haklarındaki soruşturma ve kovuşturma nedeniyle görevden alındı
|08 Kasım 2019 16:14
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Mardin'in Ömerli ilçesinde 2 muhtar, haklarındaki soruşturma ve kovuşturma nedeniyle görevden alındı.
Alınan bilgiye göre, Ömerli ilçesinin Fıstıklı Mahallesi muhtarı Mehmet D. ile Tavuklu Mahallesi muhtarı Kazım A, haklarında yürütülen soruşturma ve kovuşturmalar nedeniyle mevzuatlar çerçevesinde görevlerinden uzaklaştırıldı.
Tavuklu Mahallesi Muhtarlığına birinci aza Yusuf Kaya, Fıstıklı Mahallesi Muhtarlığına ise birinci aza Mehmet Ali Sürer görevlendirildi.
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