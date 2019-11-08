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Samsun'da FETÖ'den 5 kişiye adli kontrol

Samsun merkezli Ladik ilçesi ve Ankara'da Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) operasyonunda gözaltına alınan 5 kişi adliyeye sevk edildi ve mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
 08 Kasım 2019 16:49
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Samsun'da FETÖ'den 5 kişiye adli kontrol

Samsun merkezli Ladik ilçesi ve Ankara'da Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) operasyonunda gözaltına alınan 5 kişi adliyeye sevk edildi ve mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri Samsun merkezli Ladik ilçesinde ve Ankara'da önce gün sabah operasyon düzenledi. Operasyonda aralarında ByLock kullandıkları tespit edilen, meslekten ihraç edilen öğretmen, üniversite öğrencisi, esnaf ve örgüte müzahir kurumlarda SGK kaydı olan toplam 8 kişi gözaltına alındı. Dün Samsun Adliyesine sevk edilen 3 kişi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 5 kişi ise Samsun Adliyesine çıkarıldı. Nöbetçi mahkemeye ifade veren 5 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İhlas Haber Ajansı
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