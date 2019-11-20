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Etik Kurul'dan 52 günde 6 defa sınavsız zabıta müdürü ataması yapan belediye başkanı hakkında karar!

Kamu Görevlileri Etik Kurulu, 52 gün içerisinde 6 kez zabıta müdürlüğüne atama yapan Belediye Başkanı hakkında karar verdi!
 20 Kasım 2019 10:05
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Etik Kurul'dan 52 günde 6 defa sınavsız zabıta müdürü ataması yapan belediye başkanı hakkında karar!

Kamu Görevlileri Etik Kuruluna yapılan başvuruda; eski bir belediye başkanının 30 gün içerisinde 5 kez sınavsız şekilde zabıta müdürü atadığını, daha sonra bu kişilerin usulsüz şekilde başka birimlere müdür olarak atamasının yapıldığını, söz konusu atamaların haksız olduğunu ve iptal edilmesini talep edilmiştir.

Belediye Başkanlığından istenen bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda;

1- Daha önce görev unvanı şef olan .......... 'ın 25 Ocak 2019 tarihinde zabıta müdür olarak atandığı, 04 Şubat 2019 tarihinde Kentsel Tasarım Müdürü olarak atandığını, 18 Mart 2019 tarihinde ise tekrar zabıta müdürü olarak atandığı,

2- Görev unvanı şef olan ................'ın 04 Şubat 2019 tarihinde zabıta müdürü olarak atandığı, 11 Şubat 2019 tarihinde ruhsat ve denetim müdürü olarak atamasının yapıldığı,

3- Görev unvanı mühendis olan ..............'ın 11 Şubat 2019 tarihinde zabıta müdürü olarak atandığı, 20 Şubat 2019 tarihinde Park ve Bahçeler Müdürü olarak atamasının yapıldığı,

4- Görev unvanı mühendis olan ...............'ın 20 Şubat 2019 tarihinde zabıta Müdürü olarak atandığını, 11 Mart 2019 tarihinde Makine İkmal Bakım Onarım Müdürü olarak atamasının yapıldığı,

5- Görev unvanı olan mühendis olan .............'ın 11 Mart 2019 tarihinde zabıta müdürü olarak atandığı, 18 Mart 2019 tarihinde Tesisler Müdürü olarak atamasının yapıldığı,

Görülmüştür.

Belediye Başkanlığı Zabıta Müdürlüğü kadrosunun Görevde Yükselme kapsamı dışında olduğu ve yapılan atamaların genel hükümlere uygun olduğunu savunmuştur.

Eski Belediye Başkanı ise yaptığı atamalarla ilgili savunmasında; atanan tüm kişilerin 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 68/B maddesindeki 10 yıllık süre şartını sağladıklarını ve atandıkları görevlerde uzun süre vekaleten görev yaptıkları, edindiği tecrübelere göre vekaleten yürütülen görevlerde istenilen etkinlik ve performansın elde edilemediği, amiri oldukları personel üzerinde disiplini sağlamada yeteri kadar etkili olmadıkları, ayrıca asaleten atanan personelin kurumuna aidiyet duygusunun arttığını, Belediye Zabıta Yönetmeliğinde bu göreve sınavsız atanacaklar hakkında sayı ve süre açısından herhangi bir kısıtlayıcı hükmün bulunmadığı, Sayıştay denetimlerinde bu atamalarda mevzuata aykırılık bulunmadığının belirtildiğini ifade etmiştir.

Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kararında; 52 gün içerisinde 6 kez zabıta müdürlüğüne atama yapılarak görevde yükselme sınavının ortadan kaldırıldığını, sonrasında diğer müdürlüklere geçişlerin sağlandığı, bu atamaların idari teamüllere ve doğal oluşa aykırı olduğu gerekçeleriyle; Eski Belediye Başkanının "Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik"in "Dürüstlük ve Tarafsızlık" ile "Saygınlık ve Güven" ilkelerine aykırı davrandığına karar vermiştir.

İŞTE ETİK KURUL KARARI
Memurlar.Net - Özel

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