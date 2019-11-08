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'Suriye'nin toprak bütünlüğünü temin etmek istiyoruz'

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: Biz Suriye'nin toprak bütünlüğünün dağıtılarak parçalanmasını istemiyoruz, Suriye'nin toprak bütünlüğünü temin etmek istiyoruz ve biz o bölgede göçmenlerin, Suriyeli kardeşlerimizin oraya geri dönüp orada yaşamalarını istiyoruz
 08 Kasım 2019 17:03
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'Suriye'nin toprak bütünlüğünü temin etmek istiyoruz'

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Suriye'nin toprak bütünlüğünün dağıtılarak parçalanmasını istemediklerini belirterek "Suriye'nin toprak bütünlüğünü temin etmek istiyoruz ve biz o bölgede göçmenlerin, Suriyeli kardeşlerimizin oraya geri dönüp orada yaşamalarını istiyoruz." dedi.

Numan Kurtulmuş, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonunda düzenlenen AK Parti Kars Genişletilmiş İl Danışma Meclis Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, rüku ve secde dışında hiçbir beşeri gücün karşısında eğilmeyeceklerini söyledi. Siyaseten dünyanın çok zor bir dönemden geçtiğini ifade eden Kurtulmuş, "Dünyanın ve Türkiye'nin siyaseti değişiyor, içinde bulunduğumuz coğrafyanın siyasi şartları değişiyor ve hiç şüphesiz ki Türkiye siyaseti değiştiği gibi bundan sonraki dönemde de AK Parti'nin siyaseti yeni bir döneme giriyor." dedi.

- "Akraba olan halkları birbirinden ayrı tuttular"

Kurtulmuş, bölgede terör örgütleri eliyle emperyalist güçlerin Türkiye'yi hizaya sokmak ve Suriye'nin kuzeyinde bir terör devleti oluşturarak yarım kalmış bir asırlık hesaplarını tamamlamak istediğini anlatarak bir asır evvel Osmanlı Devleti yıkıldığında sayısız yeni ülkenin ortaya çıktığına işaret etti.

Sınırların cetvellerle, pergellerle suni olarak çizildiğini aktaran Kurtulmuş, şöyle konuştu:

"Birbirleriyle akraba olan halkları birbirlerinden ayrı tuttular. Bir asır sonra şimdi sınırlarını böldükleri insanların zihinlerini ve gönüllerini bölmeye çalışıyorlar, oyun budur. Bize ve AK Partiye düşen, Türkiye sevdalısı insanlara düşen, sadece kuklacıyla uğraşmak değil, kuklacıyı görebilmektir. Türkiye'mizde 40 yıldır PKK üzerinden bu ülkenin insanlarına neler çektirdiler. Türkiye, terör dolayısıyla yaklaşık 1,5 trilyon dolar kadar büyük ekonomik gücünü kaybetti. Eğer Türkiye terör belasıyla uğraştırılmasaydı Kars'a 1992'de gelen üniversite belki çok daha önce gelecekti."

Türkiye'nin büyük bir millet olarak ayağa kalkmasını istemeyenlerin, ayaklarını terör örgütleri vasıtasıyla prangalarla bağladığını vurgulayan Kurtulmuş, prangaları çekip attıklarını ve milletin arasına artık terör örgütlerinin girmesine müsaade etmeyeceklerini dile getirdi.

- "Suriye'nin toprak bütünlüğünün parçalanmasını istemiyoruz"

DEAŞ, PYD ve YPG'nin bölgeyi bölüp parçalamak istediğini vurgulayan Kurtulmuş, şunları söyledi:

"Biz bu bölgede terör devleti istemiyoruz. Bu bölgedeki terörün DEAŞ olsun YPG, PYD olsun Türkiye'yi rahatsız etmesini istemiyoruz. Halklarımız arasına fitne sokmasını istemiyoruz. Biz Suriye'nin toprak bütünlüğünün dağıtılarak parçalanmasını istemiyoruz, Suriye'nin toprak bütünlüğünü temin etmek istiyoruz ve biz o bölgede göçmenlerin, Suriyeli kardeşlerimizin oraya geri dönüp orada yaşamalarını istiyoruz."

Kurtulmuş, Türkiye'nin iki dünya devleti ABD ve Rusya ile mutabakat yaptığını anımsatarak şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bu mutabakatların yerine getirilmesini istiyoruz, yani 30 kilometre derinlikte terör örgütlerinin üyesinin kalmamasını temin etmelerini istiyoruz. Çünkü biliyoruz ki isterlerse her ikisi de oradaki teröristleri 24 saatte çekerler. Yani 1 terör örgütüne 35 bin tır silah ve mühimmat veren bir ülkenin, o terör örgütlerine yani beslediği, büyüttüğü, destek verdiği terör örgütüne, hadi oradan çekil dese çekilmeyecek mi? Emri kimden alırsın, silahı, parayı, yardımı kimden aldıysan, emri de ondan alırsın. Şimdi sahayı kontrol ediyoruz, inşallah burada hiçbir terör örgütü kalmaz eğer terör unsurları devam ederse Cumhurbaşkanımız açıklıyor, söylüyor, diyor ki 'Gereğini yaparız' burada bir terör unsuru kalmayana kadar bu mücadeleye devam edeceğiz' diyor."

Türkiye'nin emperyalizme karşı tam bağımsızlık mücadelesi vererek başarıya ulaşacağına dikkati çeken Kurtulmuş, Türkiye'nin dünyanın bütün güçleriyle eşit ve ortak olarak müzakere masasına oturduğunu ve yeryüzündeki haksızlıkların, zulümlerin önüne geçilmesi için tüm gücüyle mücadele ettiğini kaydetti.

Konuşmaların ardından, aşıklar katılımcılara kısa bir dinleti sundu.

Programa, AK Parti Kars milletvekilleri Ahmet Arslan ve Yunus Kılıç, AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın, ilçe belediye başkanları ile çok sayıda partili katıldı.
Anadolu Ajansı
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