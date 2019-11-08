Kastamonu'da terör örgütü DEAŞ operasyonu: 1 gözaltı
Kastamonu'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 1 kişi gözaltına alındı
|08 Kasım 2019 17:12
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Kastamonu'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.
Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Hanönü ilçesinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonda terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla E.Ç. gözaltına alındı.
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