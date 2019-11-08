1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

4 arzuhalciye 'Avukatlık Kanunu'na muhalefet' davası

Ankara Batı Adalet Sarayı çevresinde arzuhalcilik yapan 4 kişi hakkında, "Avukatlık Kanunu'na muhalefet ettikleri" gerekçesiyle dava açıldı
 08 Kasım 2019 17:15
Yazdır
4 arzuhalciye 'Avukatlık Kanunu'na muhalefet' davası

Ankara Batı Adalet Sarayı çevresinde arzuhalcilik yapan 4 kişi hakkında, "Avukatlık Kanunu'na muhalefet ettikleri" gerekçesiyle dava açıldı.

Ankara Barosu'ndan yapılan yazılı açıklamada, baronun suç duyurusu üzerine başlatılan soruşturma sonucunda şüphelilere dava açıldığı belirtildi.

İddianamede, 4 şüphelinin, Avukatlık Kanunu'nun "Avukatlık yetkilerinin başkaları tarafından kullanılmaması" başlıklı 63. maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca üçer yıla kadar hapis ile biner güne kadar adli para cezasına çarptırılmaları istendi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Babasını öldürüp, 3 saat başında bekledikten sonra polise teslim oldu
08 Kasım 2019 17:48		 Minik öğrenciyi ezen sürücü tutuklandı
08 Kasım 2019 15:19
Rabia Naz Vatan'ın ölümünde dikkat çeken şüphe
08 Kasım 2019 12:02		 TSYD'den kirasını ödemeyen Üniversite'ye dava
08 Kasım 2019 11:46
Antalya'da seyir halindeki otobüs yandı
08 Kasım 2019 10:57		 Sahte diploma hazırladığı iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı
08 Kasım 2019 10:20
Bitcoin Safiye Bursa'da yakalandı
08 Kasım 2019 09:32		 İstanbul'da sahte para bastıkları iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı
08 Kasım 2019 09:25
'Dur' ihtarına uymayan şüphelilerin ateş etmesi sonucu bir polis yaralandı
08 Kasım 2019 08:47		 Esenyurt'ta üniversite öğrencisine silahlı saldırı
07 Kasım 2019 22:59
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
19:00 - Avukat x-ray kontrolü protestosu18:54 - Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı18:50 - Polislerin, operasyon tazminatında yaşanan düşüş düzeltildi18:47 - Vali, muhtaç çocukları kendi elleriyle giydirdi18:40 - İstanbul'da yakalanan FETÖ'nün sözde 'tıp imamı' tutuklandı18:38 - 3. kontenjan dağıtımı yapıldı. Kamu kurumlarına 1.257 atama izni daha verildi18:28 - FETÖ abisinden 'şok mangaları' itirafı18:21 - Borsa günü düşüşle tamamladı18:14 - TBB, olağanüstü genel kurul taleplerini reddetti18:06 - Tel Abyad ve Rasulayn'da köy köy sağlık taraması yapılıyor
18:03 - Terörün tahrip ettiği camiden yeniden ezan sesi yükseldi17:51 - Altında gün sonu fiyatları17:48 - Babasını öldürüp, 3 saat başında bekledikten sonra polise teslim oldu17:42 - Kıran operasyonlarında 103 terörist etkisiz hale getirildi17:40 - Dövizde gün sonu fiyatları17:29 - Macaristan Başbakanı Orban: Erdoğan'ı makamından uzaklaştırmak istiyorlar17:21 - Yapılan son ankete göre, Erdoğan'ı beğenenlerin oranı17:15 - 4 arzuhalciye 'Avukatlık Kanunu'na muhalefet' davası
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Nazlı Ilıcak ve Ahmet Altan'ın, FETÖ davasından tahliye edilmesi;
ÇOK OKUNANLAR
18 aydır açıklanamayan sınav, TBMM gündeminde
Bülent Arınç: KHK faciadır dememeliydim
Memurlar.net olarak Milli Eğitim Bakanı'yla konuştuk... 'Rahmetli annemin bir sözü vardı, atın kuyruğu dursun sen durma'
AK Parti tabanından Arınç tepkisi: Gereği yapılsın!
Ahmet Hakan: Ali Babacan, sadece 'mıy mıy' yapıyor
'31 Martı iptal ettirenler ahmaktır' sözüne YSK'dan suç duyurusu
Aktif Eğitim Sen için de emsal olabilecek önemli karar
İnşaat mühendisleri, 92 KPSS puanıyla atanamıyor
Otizmli öğrencilerin bulunduğu okulun müdürü açığa alındı
Camileri sandalye ile doldurup kiliseye çevirdiler
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
markette cep telefonuyla konuşarak dolanmak 4
son buluşmada bakılan noktalar 1
fatih'te 4 kardeşin intihar etmesi 4
06.11.2019 real madrid vs galatasaray maçı 8
kaldırım taşının altına biriken su 1
asgari ücretli vatandaşlara 20 yıl vadeli ev kredisi 2
kurum servislerinde yer kapma telaşı 3
ptt kargo 4
eyvallahı olmamak 2
aksaray'da otizmli çocukların yuhalanması 3
SON İLANLAR
Hatay Hassa SYDV Personel Alım İlanı
Sivas Buruciye Aş. Geçici 5 İşçi Alacak
Zonguldak Gümeli Belediyesi 1 İşçi Alacak
Tekirdağ Saraykent Turizm 25 İşçi Alacak
Manisa Akhisar Belediyesi 2 İşçi Alacak
Kastamonu İhsangazi SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
İzmir Çesme Çestur 1 İşçi Alacak
Aydın İncirbel Akar Turizm 14 İşçi Alacak
Antalya Felez Çevre Yönetim 2 İşçi Alacak
Adana Seyhan İmar 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam