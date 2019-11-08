Yapılan son ankete göre, Erdoğan'ı beğenenlerin oranı
|08 Kasım 2019 17:21
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MetroPOLL Araştırma Şirketi, yaptığı son anketi resmi Twitter hesabında yayınlayarak gündeme bomba gibi düştü. Anket şirketinin deneklere ilk yönelttiği soru Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ilişkin oldu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın politikalarını beğeniyor musunuz sorusunun yöneltildiği katılımcıların yüzde 54.4'ü 'Beğeniyorum' yanıtını verirken, yüzde 36.7'si beğenmediğini söyledi. Erdoğan'ın geçen aya göre beğeni oranında belirgin bir yükseliş olduğu ortaya çıktı.
En güvenilir kurum listesi bomba
Metropoll anketinde en dikkat çekici veriler ise 'en güvendiğiniz kurum hangisidir'
sorusuyla geldi. Daha önceleri ordu yanıtının ilk sırada bulunduğu ankette sıralama
şu şekilde oluştu:
1-Türkiye Büyük Millet Meclisi (Yüzde 31.3)
2-Cumhurbaşkanlığı (Yüzde 24.4)
3-Ordu (Yüzde 16.7)
4-Güvenlik güçleri (Yüzde 5.1)
6-Eğitim kurumları yüzde 4.6
7-Yargı kurumları yüzde 2.7
8-Diyanet yüzde 2.1
9-Siyasi partiler yüzde 1.9
Metropoll Ekim ayı anketinde Cumhuriyet bayramı da soruldu. Cumhuriyet kavramı sizin için ne ifade ediyor sorusuna katılımcıların büyük kısmı 'özgürlük, demokrasi ve bağımsızlık' yanıtını verdi.
Cumhuriyetin en büyük kazanımı nedir sorusuna verilen yanıt ise 'seçme ve seçilme hakkı, kadın hakları ve laiklik' oldu.
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