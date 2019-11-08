Macaristan Başbakanı Orban: Erdoğan'ı makamından uzaklaştırmak istiyorlar
|08 Kasım 2019 17:29
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Viktor Orban, ''Göçmen taraftarı güçler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı makamından uzaklaştırmak için çalışıyor. Eğer Türkiye'de güç, denge ve güven olmazsa göçmenleri durduramaz ve bu da göçmen taraftarlarının hayalinin gerçekleşmesine ve milyonlarca göçmenin Avrupa'ya gelmesine neden olur '' diye konuştu.
Başbakan Orban, Macaristan devlet radyosu Kossuth Radio'daki haftalık konuşmasında, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 7 Kasım'da Macaristan'a yaptığı ziyareti değerlendirdi.
Macaristan Türkiye'yle iyi ilişkiler içinde
Macaristan'ın coğrafi olarak Rusya, Almanya ve Türkiye üçgeni içinde yer aldığını ve bu ülkelerle iyi ilişkiler içinde olma politikası izlediğine dikkat çeken Orban, bu kapsamda birkaç gün önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın, dün ise Erdoğan'ın Macaristan'ı ziyaret ettiğini belirtti.
Erdoğan'ı makamından uzaklaştırmak için çalışıyorlar
Türkiye'nin mültecileri Avrupa yerine Suriye'ye gönderdiği takdirde Avrupa'nın ve ülkesinin güvende olacağını ifade eden Orban, ''Göçmen taraftarı güçler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı makamından uzaklaştırmak için çalışıyor. Eğer Türkiye'de güç, denge ve güven olmazsa göçmenleri durduramaz ve bu da göçmen taraftarlarının hayalinin gerçekleşmesine ve milyonlarca göçmenin Avrupa'ya gelmesine neden olur. (ABD'li ünlü iş adamı) George Soros meşhur planında Avrupa'nın yıllık bir milyon göçmene ihtiyaç duyduğunu yazmıştı'' diye konuştu.
Türkiye olmadan göç dalgası durdurulamaz
Orban konuşmasında, ''Türkiye olmadan Macaristan ve Avrupa'ya yönelen milyonluk göç dalgası durdurulamaz'' dedi.
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