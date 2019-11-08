Dövizde gün sonu fiyatları
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle
|08 Kasım 2019 17:40
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İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|PERŞEMBE
|CUMA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|5,7350
|5,7360
|5,7540
|5,7550
|Avro
|6,3520
|6,3530
|6,3440
|6,3450
|Sterlin
|7,3360
|7,3730
|7,3460
|7,3830
|İsviçre Frangı
|5,7580
|5,7870
|5,7530
|5,7820
|ANKARA
|ABD Doları
|5,7150
|5,7750
|5,7250
|5,7850
|Avro
|6,3200
|6,3900
|6,3050
|6,3750
|Sterlin
|7,3030
|7,4590
|7,2810
|7,4270
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